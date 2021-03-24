Коронавирус в Ростове-на-Дону 24 марта 2021: в больницах остаются более 1,8 тысячи пациентов

Жертвами коронавируса стали 11 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону коронавирусом за сутки заразились 93 человека. Всего по Ростовской области, в том числе донской столице, болезнь подтвердилась у 239 жителей. Общее число инфицированных достигло 78 911.

Новые случаи заражения выявили в 35 городах и районах области. Среди заболевших 27,2% - люди молодого и среднего возраста от 18 до 45 лет. Наибольшую долю инфицированных, 34,7%, составляют жители от 46 до 65 лет. 20,5% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 8,8% - старше 80 лет; 8,8% - дети.

За сутки выздоровели 268 пациентов. За весь период — 70 522 человека.

В больницах лечение получают 1 858 зараженных. К инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 24 человека. На неинвазивных ИВЛ находятся 126 госпитализированных.

Подтвердилась смерть от коронавируса 11 человек. Это две 82-летние женщины и одна 88-летняя. Скончались восемь мужчин от 60 до 84 лет. У всех у них сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами ковида стали 3 425 жителей.