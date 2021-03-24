Погода в Ростове-на-Дону на 24 марта 2021: снегопад прогнозируют синоптики

Снег выпадет ночью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 24 марта 2021 — публикуем прогноз. Если верить синоптикам, зима и не думает отступать в донской столице. По данным ростовского гидрометцентра, в городе снова выпадет снег.

Мокрый снег и дождь пройдут ночью. На термометре будет от нуля до плюс двух градусов. Днем — плюс один — плюс три градуса. Скорость ветра составит 6 — 11 метров в секунду. Утром и днем возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

В Ростовской области также прогнозируют дождь и мокрый снег. В отдельных районах возможно налипание снега на проводах и деревьях. Температура воздуха днем — минус два — плюс три градуса, днем — плюс один — плюс шесть градусов. Порывы ветра могут достигать 11 — 15 метров в секунду.