Коронавирус в Ростове-на-Дону на 25 марта 2021: скончались 22 жителя области

Жертвами ковида стали 22 дончанина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону число заболевших за сутки увеличилось на 93 человека. Всего в Ростовской области коронавирусом заразились 238 жителей. С начала пандемии их количество составило 79 149.

За сутки от ковида вылечились 272 пациента. За все время — 70 794 человека.

Новые случаи заражения выявили в 45 городах и районах Ростовской области. Среди заболевших 26,9% - от 18 до 45 лет; 39,9% - от 46 до 65 лет. 22,3% пациентов - от 66 до 79 лет; 6,3% - старше 80 лет; 4,6% - дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 814 зараженных. К инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 24 человека. 120 госпитализированных находятся на неинвазивных ИВЛ.

По данным на 25 марта, скончались от коронавируса 22 человека. Это девять женщин в возрасте от 56 до 88 лет и 13 мужчин от 43 до 85 лет. У всех были диагностированы сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время жертвами ковида стали 3 447 человек.