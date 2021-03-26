Коронавирус в Ростове-на-Дону 26 марта 2021: скончались 17 зараженных дончан

За сутки ковидом заразились 237 жителей области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 97 человек. Всего по Ростовской области коронавирусом заразились еще 237 жителей. Общее число инфицированных достигло 79 386.

За сутки от ковида вылечились 267 человек. Общее число выздоровевших — 71 061 пациент.

Новые случаи заражения выявили в 43 городах и районах Ростовской области. Среди заболевших 28,3% - жители в возрасте от 18 до 45 лет. Наибольшая доля зараженных, 34,2%, — от 46 до 65 лет; 21,1% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 6,7% - старше 80 лет; 9,7% - дети.

Лечение в ковидных госпиталях проходят 1 821 зараженный. К инвазивным аппратам искусственной вентиляции подключены 23 человека. На неинвазивных ИВЛ — 98 госпитализированных.

Подтвердилась смерть от ковида 17 человек. Это девять женщин от 56 до 86 лет и восемь мужчин от 57 до 73 лет. У всех у них были диагностированы сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами коронавируса стали 3464 человека.