Погода в Ростове-на-Дону на 26 марта 2021: чего ожидать в пятницу

В городе сохранятся осадки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 26 марта 2021 — публикуем прогноз на пятницу. По данным ростовских синоптиков, в городе снова ожидается снегопад.

По данным гидрометцентра, температура ночью составит минус один — плюс один. В городе пройдут дождь и мокрый снег. Утром возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Скорость ветра — пять — десять метров в секунду.

По Ростовской области также ожидаются небольшие дожди и мокрый снег. Предупреждают синоптики и о налипании снега на проводах и деревьях. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Порывы ветра могут достигать 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — минус два — плюс три градуса, при прояснениях — до минус пяти. Днем ожидается от нуля до плюс пяти градусов.