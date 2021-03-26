«Ямы по колено»: ростовчане пожаловались на дорогу для объезда моста на Малиновского

Жители говорят, что улица пришла в негодность. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В начале года в Ростове-на-Дону из-за реконструкции закрыли проезд по мосту на улице Малиновского. Жители начали объезжать участок разными путями. Из-за возросшей нагрузки ремонт потребовался одной из дорог — на улице Лесной.

Обычно водители объезжают участок по четырем улицам — Таганрогской, Доватора и Мадояна. Однако из-за постоянных пробок на Доватора многие двигали по Лесной. По словам местных жителей, улица и до этого находилась не в лучшем состоянии. Теперь же по дороге просто опасно ездить.

— Теперь за 3 месяца дорога пришла в полную непригодность! Ямы по колено, постоянная грязь! Летом мы просто задохнёмся от пыли. С такой дорогой здесь становится просто невозможно жить! — написала ростовчанка в соцсетях.

В администрации сообщили, что в последний раз грунтовку на Лесной приводили в порядок в 2019 году. Рабочие устранили неровности, колеи и повреждения. Власти планируют выполнить подобные работы на Лесной и других улицах Советского района.

— В настоящий момент подготавливается конкурсная документация на проведение электронного аукциона. Будет выбран подрядчик для выполнения работ по профилированию дорог на территории Советского района, в том числе по улице Лесной, протяженностью 5,2 тысячи метров, — рассказали в администрации Ростова-на-Дону.

Грунтовку обещают отремонтировать. Фото: https://vk.com/rostov_rnd

Ранее жители жаловались, что на Лесная «утопает» в грязи. На дороге образовалось сразу несколько свалочных очагов. Власти отметили, что вопрос о выделении средств на их ликвидацию депутаты обсудят на очередном заседании Думы. Сейчас районное управление ЖКХ подготавливает для этого документы.