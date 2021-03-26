«В планах – стать крупным игроком мирового рынка»: донские депутаты обсудили перспективы развития «зеленой энергии»

Депутат Заксорания Ростовской области Игорь Бураков обсудил с коллегами перспективы развития ветроэнергетики в регионе. Фото: пресс-служба ЗС РО

Ростовский регион – самый крупный в России по мощности ветрогенерации. На Дону уже ввели в эксплуатацию два ветропарка в Каменском и Красносулинском районах. Ведется строительство второй очереди ветропарка на территории Каменского района и в Донецке. Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год. Также в июле этого года запустят в работу ветроэлектростанцию «АЗОВСКАЯ ВЭС». Компанией «НоваВинд» ведется строительство ветропарка «Марченковская ВЭС» суммарной мощностью 120 МВт, реализуемого в 2 этапа. Он также будет завершен до конца 2021 года. Перспективы развития ветроэнергетики в нашей области большие.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Этой теме был посвящен круглый стол, который прошел в Законодательном собрании Ростовской области 24 марта. В нем приняли участие председатель комитета ЗС РО по бюджету, депутат Андрей Харченко, председатель комитета ЗС РО по экономической политике Игорь Бураков и другие парламентарии.

Как отметил в начале встречи Игорь Бураков, мероприятие смело можно назвать историческим.

- На площадке Законодательного собрания Ростовской области впервые собрались мировые лидеры в сфере ветроэнергетики и три лидирующие компании на рынке России. Это итальянская «Enel», занимающая первое место в мире в сфере ветроэнергетики, финский «Фортум» и дочерняя компания Росатома «НоваВинд», а также два завода, которые производят комплектующие для ветропарков на территории Ростовской области. Это все происходит по одной простой причине – в Ростовской области на сегодня прописалось больше четверти всех российских проектов в сфере ветроэнергетики. Выросла совершенно новая индустрия, которой у нас не было и где у Ростовской области абсолютное лидерство, - рассказал Игорь Владимирович.

По его словам, до появления первых ветропарков в стране многие говорили, что «зеленая энергетика» - это перспективно, но не сейчас, а через несколько десятков лет.

- А Ростовская область первая поверила в эту тему, ее поддержал губернатор Василий Юрьевич Голубев. В результате все отраслевые лидеры построили на Дону ветропарки и намерены строить еще, - комментирует парламентарий.

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

Игорь Бураков подчеркнул, что Ростовская область стала местом локализации не только крупных ветропарков, но еще и центром компетенции по производству комплектующих для этих предприятий.

Депутат уверен, что за «зеленой энергией» - большое будущее.

- Если мы начнем перечислять страны, которые производят оборудование для ветропарков, мы увидим, что их не так много. Потому что есть смысл производить это оборудование, только если у тебя есть достаточно большой объем. Вот для того, чтобы этот объем появился, на уровне Федерации приняли стратегию и ряд мер по поддержке строительства ветропарков, - продолжил Игорь Бураков.

Сейчас все комплектующие для возведения новых ветропарков производятся на Дону. Так, В 2020 году на проектную мощность производства вышли компании «БАШНИ ВРС» из Таганрога и «ВетроСтройДеталь» из Волгодонска.

Представители ПАО «Фортум» и ООО «Энел Рус Винд Азов» отметили, что в Ростовской области создан очень благоприятный инвестиционный климат, что позволило им локализовать свои объекты именно в нашем регионе. В частности, участники обсуждения подчеркнули значимость сопровождения инвестиционных проектов со стороны губернатора и правительства донского края, а также Агентства инвестиционного развития Ростовской области. Также на заседании была отмечена роль Законодательного собрания Ростовской области в совершенствовании законодательной базы, необходимой для регулирования деятельности ветропарков.

Участники обсуждения сошлись во мнении, что развитие ветроэнергетики в Ростовской области происходит в ключе общемирового запроса на «чистую» или «зеленую» энергию, которая минимизирует антропогенное воздействие на природу.

«ЧИСТАЯ» ЭНЕРГЕТИКА, КОТОРАЯ НЕ НАНОСИТ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, - ТО, ЧТО ВОЛНУЕТ КАЖДОГО»

Также Игорь Бураков отметил, что в планах у Ростовской области – стать крупным игроком мирового рынка в сфере ветроэнергетики.

- У Ростовской области большой потенциал к тому, чтобы продолжать наращивать мощности. Мы видим успехи в сфере ветроэнергетики, но «зеленая энергетика» подпитывается не только энергией ветра. Следующий этап, над которым мы сейчас напряженно работаем, - это солнечная энергетика. Мы хотим, чтобы Ростовская область заняла здесь лидерские позиции и с точки зрения экономики, и с точки зрения заботы о будущем нашей природы. Чем чище источники энергии у Ростовской области, тем привлекательнее она для жителей. Потому что «чистая» энергетика, которая не наносит вреда окружающей среде, – это то, что волнует каждого человека, - подчеркнул Игорь Бураков.

Он сообщил, что уже определены зоны Ростовской области, где солнечные электростанции будут работать наиболее эффективно, – это территории южнее Гуково и Новошахтинска, а также восточные районы региона, для которых развитие «зеленой» энергетики послужит новой точкой экономического роста.

В ходе заседания круглого стола были озвучены различные идеи и предложения по дальнейшему развитию «зеленой» энергетики на территории донского края. Наиболее рациональные из них войдут в перечень рекомендаций, которые направят в правительство Ростовской области и Законодательное собрание для выработки соответствующих решений.