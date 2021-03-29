Коронавирус в Ростове-на-Дону 29 марта 2021: чило зараженных дончан достигло 80 тысяч

Жертвами коронавируса стали 13 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону коронавирусом заразились 93 человека. В Ростовской области заболели 243 жителя. Общее число инфицированных достигло 80115.

За сутки от ковида вылечился 261 зараженный. С начала пандемии выздоровели 71867 пациентов.

Положительные тесты на ковид получили жители 50 городов и районов. Среди заболевших 25,9% - в возрасте от 18 до 45 лет; 34,2% - люди от 46 до 65 лет. 22,2% зараженных – пенсионеры от 66 до 79 лет; 8,2% - старше 80 лет; 9,5% - дети.

В ковидных госпиталях находятся 1 884 заболевших. К инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 24 человека. На неинвазивных ИВЛ — 120 человек.

От коронавируса скончались 13 человек. Это шесть женщин от 57 лет до 81 года. Умерли семь мужчин в возрасте от 69, до 97 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время пандемии жертвами коронавируса стал 3521 человек.