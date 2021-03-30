Погода в Ростове-на-Дону на 30 марта 2021: порывистый ветер ожидается в городе

Порывы ветра могут достигать 12 - 14 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 30 марта 2021 — публикуем прогноз. По данным ростовского гидрометцентра, в донской столице снова ожидаются осадки.

Ночью температура составит ноль — плюс два градуса. Ночью и утром пройдет небольшой дождь. Днем серьезных осадков не предвидится. Потеплеет до плюс восьми — плюс десяти градусов. Скорость ветра — четыре — девять метров в секунду. Порывы могут достигать до 12 — 14 метров в секунду.

Местами по Ростовской области ожидаются небольшие и умеренные дожди. Ночью и утром — с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит минус один — плюс четыре градуса, днем — плюс три — плюс восемь градусов. Скорость ветра — четыре — девять метров в секунду с порывами до 12 — 14 метров в секунду.