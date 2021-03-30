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Общество30 марта 2021 14:40

Пассажиры электричек смогут бесплатно перевозить велосипеды

Акция стартует 1 апреля
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: предоставлено АО "СК ППК"

На пригородных и городских маршрутах АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» с 1 апреля проводится акция по бесплатному провозу велосипедов. Все пассажиры, следующие по проездным документам в направлении «туда» и «туда и обратно» на всем полигоне обслуживания компании, получат возможность бесплатного провоза велосипедов. При этом один человек сможет провезти в тамбуре пригородного поезда не более одного велосипеда в неразобранном виде.

Акция продлится до 31 октября.

Фото: предоставлено АО "СК ППК"

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