Пассажиры электричек смогут бесплатно перевозить велосипеды

Фото: предоставлено АО "СК ППК"

На пригородных и городских маршрутах АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» с 1 апреля проводится акция по бесплатному провозу велосипедов. Все пассажиры, следующие по проездным документам в направлении «туда» и «туда и обратно» на всем полигоне обслуживания компании, получат возможность бесплатного провоза велосипедов. При этом один человек сможет провезти в тамбуре пригородного поезда не более одного велосипеда в неразобранном виде.

Акция продлится до 31 октября.