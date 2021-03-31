От Северного обхода до трамваев Таганрога: Василий Голубев рассказал о планах по модернизации транспортной сети региона

Транспорт — это кровеносная система экономики, поэтому в крупных городах внимание властей к этой сфере должно быть самое пристальное. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продолжается работа над реализацией масштабных проектов в сфере транспорта. И большинство из них направлены на развитие Ростовской агломерации. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев говорил в эфире Радио «Комсомольская правда» (89,8 FM в Ростове).

- Первостепенной задачей считаю создание Ростовского транспортного кольца: сегодня идут работы по третьей очереди Северного обхода города. Это и возведение разноуровневой транспортной развязки на пересечении Таганрогского шоссе и будущего транспортного кольца, - перечислил важнейшие объекты строительства глава региона. - Это и так называемая Западная хорда: сейчас там разрыв — просто нет дороги. Участок сравнительно непродолжительный, но сложный — включает два путепровода, в том числе один железнодорожный. Уже началась предпроектная подготовка, которую планируем завершить к концу года. Параллельно мы работаем с возможными инвесторами этого проекта.

Также до 2023 года в Волгодонске должен появиться второй путепровод, соединяющий две части города. Этого требуют правила радиационной безопасности. Стоимость возведения объекта составит порядка семи миллиардов рублей.

Ряд дорог и мостовых сооружений строятся по государственной программе. А 200 самых аварийно-опасных участков муниципальных и региональных дорог будут отремонтированы по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Транспорт — это кровеносная система экономики, поэтому в крупных городах внимание властей к этой сфере должно быть самое пристальное, - считает Василий Голубев. - Так, огромное количество жалоб по состоянию центральных улиц поступило от жителей Каменска-Шахтинского. Принято решение: по итогам торгов изыскать дополнительные средства на решение этих вопросов. Аналогичная ситуация в Таганроге, но здесь, надеюсь, удастся попасть в программу комплексного обустройства территории как туристического центра. И помимо прочего мы сможем обновить трамвайную сеть города, которой в следующем году будет уже 90 лет.