Коронавирус в Ростовее-на-Дону 31 марта 2021: от ковида скончался 26-летний парень

Жертвами коронавируса за сутки стали 20 дончан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону коронавирусом заразились еще 92 человека. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 240 человек. Общее число инфицированных достигло 80 597.

За сутки выздоровел 271 человек. С начала пандесии от вируса вылечились 72398 пациента.

Новые случаи зарегистрированы в 50 городах и районах Ростовской области. Среди заболевших 35% - люди в возрасте от 18 до 45 лет; 34,6% - от 46 до 65 лет. 18,8% зараженных – пенсионеры от 66 до 79 лет; 7,9% - старше 80 лет; 3,7% - дети.

В ковидных госпиталях остаются 1926 пациентов. На инвазивным аппаратах ИВЛ находятся 20 человек. Их состояние оценивается как тяжелое. На неинвазивной ИВЛ – 138 человек.

Скончались от ковида 20 человек. Это десять женщин в возрасте от 49 до 88 лет и десять мужчин в возрасте от 26 до 80 лет. У всех были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За весь период жертвами коронавируса стали 3553 жителя области.