Настоятеля ростовского храма нашли застреленным в собственном доме

Мужчина был настоятелем одного из храмов донской столицы. Фото: Николай ХИЖНЯК

В ночь на 1 апреля под Ростовом произошла страшная трагедия. В одном из частных домов города Новочеркасска нашли тело священнослужителя с огнестрельным ранением.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, тело 56-летнего батюшки обнаружили во дворе его дома. Он был в полном облачении, в том числе с медалями и орденами, которыми был награжден.

Протоиерей Андрей Немыкин. Фото: Ростовская епархия.

Об умершем известно, что он служил в храме донской столицы. Кроме того, являлся членом общественного совета при донском главке. С 2000-го года окормлял подразделения внутренних войск МВД России на Северном Кавказе. Туда он совершил около двадцати командировок.

- Отец Андрей прошел афганскую войну и другие горячие точки, - рассказал "КП-Ростов-на-Дону" один из ростовских священнослужителей, который знал погибшего. - Мы все в растерянности от произошедшего. Отец Андрей был настоящим тружеником, увлеченным, героическим и очень верующим человеком. И очень хорошим батюшкой. Это большая скорбь для всех.

В настоящее время на месте работают следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Коллектив "Комсомольской правды" выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Немыкина.

НАША СПРАВКА

Протоиерей Андрей Немыкин, родился в городе Новочеркасске Ростовской области. В 1982 году окончил школу. С 1983 по 1986 обучался в Новочеркасском Политехническом институте (ныне ЮРГТУ). С 1986 по 1988 годы служил срочную службу во внутренних войсках, воинское звание – младший сержант. После демобилизации, с 1988 по 1991 года работал на предприятиях города Новочеркасска. В 1998году окончил Ростовское Духовное училище. А в 2007-м Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Награжден Медалью св. Димитрия Донского II степени, наградами ВВ МВД РФ. С 3 ноября 2017 года — настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского.