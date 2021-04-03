Один человек убит, двое ранены: Полицейского из Ростова-на-Дону арестовали за нападение на семью бизнесмена

Следователи провели обыски в квартирах подозреваемых. Фото: пресс-служба СУ СК по Калмыкии

В начале ноября прошлого года в республике Калмыкия было совершено жестокое нападение на местного бизнесмена. Двое мужчин, вооруженных металлическими прутами, вначале ворвались на предприятие в села Кануково Сарпинского района.

Налетчики ворвались на предприятия и там до смерти забили сопротивляющегося рабочего. А затем принялись за предпринимателя и его супругу. После «экзекуции» злоумышленники забрали 500 тысяч рублей.

ПОКУСИЛИСЬ НА АЙФОН

Но этой добычи им показалось мало. Следующей точкой стал дом бизнесмена. Когда в него ворвались подельники, их встретили дети дочь бизнесмена и его маленькие внуки.

Мужчины стали угрожать женщине и детям расправой и требовали отдать деньги. Но наличных в доме не оказалось. Тогда налетчики схватили «Айфон» шестой модели и скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям: «Убийство», «Разбой» и Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Расследование уголовного дела взяло под свой контроль руководство следственного комитета республики.

Подозреваемым предъявили обвинение. Фото: пресс-служба СУ СК по Калмыкии

И вот, спустя три месяца после преступления, в Ростове-на-Дону были задержаны подозреваемые. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Калмыкии, один из них являлся действующим сотрудником органов внутренних дел.

В квартирах подозреваемых провели обыски. Следователи нашли предполагаемые орудия совершения преступления и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Сегодня, в субботу, 3 апреля, налетчикам судом было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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