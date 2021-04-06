Почему я пересел на электричку: рассказывают пассажиры

Фото: предоставлено АО "СКППК"

Этой весной отмечается пятилетие проекта «Городская электричка», который стартовал в марте 2016 года. За это время по городским маршрутам проехало свыше 620 тысяч пассажиров. Многие люди пересели из автобусов на городские поезда, чтобы иметь возможность добраться на работу или учебу к нужному времени. Мы поговорили с пассажирами электропоезда № 7124, который отправляется в 7:50 с вокзала Ростов-Главный, и выяснили, почему они предпочитают электричку.

- На работу я езжу только на электричке. Каждый день уже более 10 лет. В последнее время стало намного лучше с расписанием. Радует большой выбор маршрутов и то, что в электричке удобно и комфортно, - поделился Иван Марлич. - Электричка – это настоящая палочка-выручалочка для жителей Стройгородка и Болгарстроя. Добраться по-другому в центр бывает очень сложно. Пассажиров было бы еще больше, если бы организовали отдельную остановку в районе улицы Оганова. Многим моим знакомым она очень нужна.

В начале года был закрыт для движения мост на Малиновского. И многие пассажиры были вынуждены искать альтернативные способы передвижения. Одним из лучших вариантов для них стали маршруты электропоезда.

Комментарий пассажира о "Городской электричке". Фото: Наталья Веснина

- Я пересела на электричку после того, как закрыли мост на Малиновского. И езжу на работу каждый день между остановками «Ростов-Берег» и «1337 км». Особенно мне подходит новый дополнительный рейс. Как раз приезжаю к 9 на работу, - рассказала пассажир электрички Александра. - Даже после того как мост отремонтируют, я буду ездить на этой электричке, так как мне очень удобно. В ней хорошо и сейчас. Я думаю, что летом в электропоезде будет намного комфортнее, чем в переполненной маршрутке.

Комментарий пассажира о "Городской электричке". Фото: Наталья Веснина

- На электричке я езжу почти каждый день уже около трех лет. Добираться со Стройгородка на работу всегда было сложно, а после начала ремонта моста на Малиновского все стало намного хуже. Электричка же радует удобным графиком и четко соблюдаемым расписанием, - пояснила пассажир электрички Виктория.

Комментарий пассажира о "Городской электричке". Фото: Наталья Веснина

- После закрытия моста я первое время пробовал добираться на автобусах, но нужно было либо выходить очень рано, и тогда я приезжал на час раньше, либо я просто опаздывал. После этого я стал часто ездить на электричке. На ней гораздо удобнее, чем на автобусе. Даже с учетом того, что до учебы мне еще много идти пешком. Для меня идеален добавочный рейс на 7 часов. Я как раз успеваю вовремя, - рассказал учащийся ВУЗа Антон. - Еще в автобусе приходится много стоять, а у меня проблемы со спиной. Поэтому электричка мне очень подходит. Также электропоезд по цене дешевле, чем автобус. К тому же для студентов действует 50-процентная скидка.

Демократичные цены отмечают многие пассажиры. Низкий тариф в 17,50-18 рублей за поездку позволяет сократить транспортные расходы для многих пассажиров, в том числе, студентов и пенсионеров.

Комментарий пассажира о "Городской электричке". Фото: Наталья Веснина

- Мы с женой на электричке ездим уже несколько лет. Это очень удобно и быстро. Доезжаем без пробок прямо до работы. Без электрички мы бы просто задохнулись. Особенно сейчас, когда на 99 маршрут поставили автобус малой вместимости. В нашем возрасте тяжело ездить в таком транспорте, поэтому электричка нам больше подходит. Она просто спасает, - пояснил пассажир электрички Сергей Павлович.

Сейчас маршрутная сеть «Городской электрички» связывает центр Ростова-на-Дону с такими районами города, как Сельмаш, Александровка, пос. Орджоникидзе, Военвед, Стройгородок, Ливенцовка, Западный и др.

Расписание "Городской электрички". Фото: предоставлено АО "СКППК"

Уточнить актуальное расписание на конкретную дату можно на сайте АО «СК ППК».