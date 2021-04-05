Погода в Ростове-на-Дону на 5 апреля 2021: каким будет начало недели

Понедельник будет пасмурным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 5 апреля 2021 — каким будет начало новой недели. По данным синоптиков, в донской столице сохранятся осадки.

По данным сервиса «Гисметео», в донской столице ожидается обложной дождь. Температура воздуха составит плюс четыре — плюс пять градусов. Скорость ветра может достигать шести — восьми метров в секунду.

Как сообщили в ростовском гидрометцентре, по области ожидаются дожди и мокрый снег. В некоторых районах прогнозируются сильные осадки. Ветер северо-восточный и восточный. Скорость составит 6 — 11 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать 15 — 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит плюс три — плюс восемь градусов, днем — плюс пять — плюс десять метров в секунду.