Донские казаки почтили память героических предков, вошедших в Париж после разгрома французской армии

Казаки Всевеликого войска Донского встретились в городе Константиновске, чтобы почтить память своих героических предков. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В минувшую пятницу, 2 апреля, казаки Всевеликого войска Донского встретились в городе Константиновске, чтобы почтить память своих героических предков. Там они приняли участие в молебне в честь входа казаков-участников Отечественной войны 1812-го и Заграничных походов 1813-1814 годов в Париж. Французскую столицу донцы брали в составе русской армии.

Во время Отечественной войны они покрыли себя неувядаемой боевой славой. Но досталась она им большой кровью. Точных сведений о потерях нет, но в некоторых источниках сообщается, что в 1812 году и Заграничных походах Войско Донское потеряло порядка 20 тысяч казаков и офицеров.

Дойдя до Парижа, армия не повела себя подобно врагу, жегшему нашу землю и уничтожавшему население. Уже на следующий день после взятия Парижа здесь открылись все правительственные учреждения, заработала почта, банки принимали вклады и выдавали деньги. Французам разрешалось беспрепятственно въезжать и выезжать из столицы. А 10 апреля 1814 года, на Пасху, здесь состоялся пышный православный молебен.

Василий Голубев вместе с кадетами высадил деревья в Константиновске. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

Почтить память предков в Константиновске собрались атаманы казачьих округов войска, сам войсковой атаман, кадеты Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса, представители органов власти региона.

День начался с богослужения в храме Покрова Пресвятой Богородицы, история которого тесно переплетается с историей донского казачества. В годы войны на этом месте были сформированы четыре казачьих полка донского ополчения, участвовавшие в крупных сражениях во Франции и вступившие в Париж. Храм был построен к столетию победы в Отечественной войне 1812 года. А для увековечения памяти казаков-героев, принимавших в ней участие, спустя еще 100 лет, на территории был открыт памятный знак.

Именно к этому знаку казаки возложили цветы, отдав дань памяти тем, кто не щадил себя в той кровавой войне. Также в торжественной обстановке здесь вручили благодарственное письмо губернатора Ростовской области члену городского казачьего общества «Станица Константиновская» – Александру Кунакову, принимающему активное участие в сохранении наследия донского казачества.

Благодарственное письмо губернатора Ростовской области члену городского казачьего общества «Станица Константиновская» – Александру Кунакову. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области.

ПОТРУДИЛИСЬ НА БЛАГО ГОРОДА

После этого участники богослужения спустились к берегу Дона, в Георгиевский парк, к памятному кресту, установленному здесь 2016 году.

Вместе с главой региона Василием Голубевым они высадили 250 деревьев. Губернатор Ростовской области в Георгиевском парке как раз давал старт Дню древонасаждений. По словам Василия Юрьевича, новая аллея будет напоминать нынешним жителям и молодому поколению о ратных подвигах донских казаков.

- Сегодня с нами кадеты. У этих ребят все впереди. Для них это – хороший пример, – подчеркнул губернатор.

Глава региона также пообщался с юными платовцами, особо отметив, что их предки-казаки не только находились на страже государства, но и делали все необходимое для того, чтобы наш Донской край процветал и был краше.