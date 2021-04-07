Коронавирус в Ростове-на-Дону на 7 апреля 2021: за сутки скончались 18 зараженных

Коронавирусом заразились еще 238 жителей области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону коронавирусом заразились еще 95 человек. Всего в Ростовской области ковид подтвердился еще 238 жителей. Общее число инфицированных составило 82 281.

За последние сутки вылечились 205 зараженных. За все время выздоровели 73 874 пациента с коронавирусом.

Новые случаи заражения выявили в 37 городах и районах Ростовской области. Среди заболевших 35,5% — дончане в возрасте от 18 до 45 лет; 32,8% — от 46 до 65 лет. 18,9% пациентов — пенсионеры в возрасте от 66 до 79 лет. 4,6% — старше 80 лет; 8,4% — дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 987 пациентов. 17 из них находятся в тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких. 161 зараженный — на неинвазивных ИВЛ.

Подтвердилась смерть 18 зараженных. Это восемь женщин в возрасте от 68 до 84 лет и десять мужчин от 62 до 85 лет. У всех пациентов были диа8гностированы сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии от коронавируса скончались 3 694 жителя области.