Погода в Ростове-на-Дону на 7 апреля 2021: потеплеет до плюс 20 градусов

В городе пройдет небольшой дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 7 апреля 2021 — публикуем прогноз донских синоптиков. Специалисты считают, что в донской столице резко потеплеет.

Ночью температура составит плюс четыре — плюс шесть градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 18 — плюс 20 градусов. Ожидается небольшой дождь с грозой. Скорость ветра может достигать 6 — 11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области пройдут небольшой и умеренный дожди. Днем — с грозой. По донскому региону также прогнозируют сильный ветер до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха воздуха ночью — плюс два — плюс семь градусов, при прояснениях — до минус двух. Днем потеплеет плюс 10 — плюс 15 градусов, по югу и востоку — до плюс 21 градуса.