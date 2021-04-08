Правда и мифы о Парамоновских складах в Ростове-на-Дону

Живописные останки стен из старинного кирпича, камни, покрытые изумрудным мхом. Фото: ДУДНИКОВА Мария

Живописные останки стен из старинного кирпича, камни, покрытые изумрудным мхом. Здесь пахнет чистой водой и свежей зеленью… Почти каждый житель Ростова хоть раз в жизни побывал в Парамоновских складах. Кто-то купался в роднике, кто-то просто гулял с фотоаппаратом по развалинам. Но чего только об этом месте не рассказывают!

Слухи о знаменитых Парамонах в народе обрастают все новыми подробностями. Чему можно верить, а чему нет. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" рассказал член Совета при Комитете по охране памятников культуры РО Александр Сушков.

«Осторожнее, можете провалиться в подземелье!» - пугают гостей города. Фото: ДУДНИКОВА Мария

«А ВОДА-ТО ЦЕЛЕБНАЯ!»

Родники на Парамонах такие прозрачные, что некоторые люди пьют воду, черпая прямо ладонями.

- Температура источника на складах круглый год около +18 градусов. Именно поэтому даже зимой под снегом цветут растения, - объясняет Александр Сушков. - Мне бы очень хотелось сказать, что там такая вода, что после нее «все ненужное отпадет, а все хорошее придет», но нет. Воду эту я бы пить не советовал.

К сожалению, абсолютно все родники, которые находятся на территории городов и на Парамонах, в частности, - «со следами человека». Слив канализаций, мусор, стиральные порошки. По мнению эксперта, все это просачивается через геологические слои и попадает в воду. Поэтому назвать питьевой воду ни в одном городском источнике нельзя.

Член Совета при Комитете по охране памятников культуры РО Александр Сушков. Фото: ДУДНИКОВА Мария

«ПОД РУИНАМИ КАТАКОМБЫ»

«Осторожнее, можете провалиться в подземелье!» - пугают гостей города. Мол, под остатками стен – подземные ходы, и куда ведут некоторые из них, никто не знает. Провалиться, может, и нельзя, но то, что под зданием есть подземные помещения – правда.

Исследуя старинный склад 18 века, Александр Сушков нашел в северной стене здания вход в подземелье.

- Фрагмент стены склада был выложен советскими кирпичами. Само здание принципиально отличалась тем, что было выполнено из камня. То есть кладка из кирпичей появилась намного позже, - рассказывает эксперт. – Увидел небольшую пустоту. Мы предположили, что это арка и решили разобрать, но самостоятельно это делать нельзя.

Александр пригласил официальную организацию, которая занимается раскопками, чтобы они проследили за ходом работ. Когда все формальности были соблюдены, исследователь взял лом, лопату и разобрал советскую стенку. И открылся вход в подземелье.

Сушков изучил карту историка Краснянского. А точнее ее детальную версию 1835 года. На ней видно то, что подземный ход начинается от Архангельских ворот, которые находятся на юго-западе крепости Димитрия Ростовского, далее проходят по направлению к старинному зданию Парамоносвского комплекса. А о нем – другая легенда.

Почти каждый житель Ростова хоть раз в жизни побывал в Парамоновских складах. Фото: Ольга ГОПАЛО

«ПОСТРОЕНО ТРИ ВЕКА НАЗАД!»

Один из складов на Парамонах древнее, чем все остальные. В 2016 году наш собеседник и краевед Любовь Волошинова сделали важное открытие. На территории складов они обнаружили здание 18 века, которое чуть позже официально признали памятником культуры и самым старинным в городе.

- Я увидел, что одно здание очень отличается от других построек. Оно было не гражданское, а явно крепостное. Вместе с коллегой мы занялись архивными и стилистическими исследованиями, а мне удалось найти аналоги, которые показывали, что каменный склад построили в 18 веке, а кирпичные здания - в 19. Мистика, не находите?

Когда весь материал исследования был собран, Александр отправил копии во всевозможные архитектурные группы в соцсетях, в надежде на то, что кто-то откликнется.

- За три дня до заседания рабочей группы, где обсуждали включение каменного склада в число памятников культуры, мне написал неизвестный человек, - рассказывает Александр. – По его просьбе, имени назвать не могу. Скажу только что, он доктор искусствоведения, профессор Московского института. Ученый оценил проделанную работу и подтвердил, что постройка явно относится к 18 столетию. Для нас было важно услышать его мнение. Ведь от этого зависела судьба здания.

Многие любят тут фотографироваться. Фото: Ольга ГОПАЛО

«В ПОДЗЕМЕЛЬЕ БРОДИТ ТЕНЬ?»

Краевед признался нам, что проводит экскурсии только тем людям, которые как-то связаны с Парамонами или могут помочь в их благоустройстве. Так случилось и в тот раз.

- Однажды я провел экскурсию для экскурсоводов, - вспоминает он. – Показал им основную территорию, а потом завел в подземелье за зубчатым складом. Заходили туда небольшими группами. Сначала зашла одна, я посвятил им фонариком, затем вторая. И тут заходит третья группа.

Александр рассказал, что на третьей группе уже не особо смотрел вдоль подземелья. Как тут, женщина говорит: «А что это там?».

- Я поворачиваюсь и понимаю, что еще секунду назад в проходе ничего не было, а сейчас вижу, что в самом конце тоннеля показался контур человека: двухметровоый с маленькой головой! От страха меня спасло только то, что рядом были женщины, пугаться было неприлично, – говорит исследователь. - Присутствующие обомлели, и только одна девушка взяла и сфотографировала увиденное. Группа постояла там еще несколько минут и вышла. Больше этот образ никто не видел.

Краевед признался нам, что проводит экскурсии только тем людям, которые как-то связаны с Парамонами. Фото: ДУДНИКОВА Мария

НАША СПРАВКА

От античного городища – до Парка-музея

В 1905 году рядом с Парамоновскими складами нашли античную плиту с надписями. Ее передали в собственность музея «Эрмитаж», где она находится до сих пор. В 2006 году и в 2011 году на парамоновских складах проводили раскопки, во время которых нашли много артефактов.

- Парамоновский комплекс – это уникальный «слоенный пирог», - говорит Сушков.- На его месте было античное ростовское городище, некрополь которого раскопали на улице Станиславского. Помимо этого, есть слой средних веков, хазарский каганат. Позже эта территория относилась к крепости Димитрия Ростовского 18 века, и уже в 19 веке появились сами склады.

К сожалению, артефакты, которые нашли в результате раскопок, мало кто видит. Но работа в этом направлении началась. Сейчас планируется создать Парк-музей «Парамоны», можно будет прийти и прикоснуться своими руками к истории и родникам. А еще выяснить, куда ведет подземный ход. Как говорит Александр: "Приоткрыть завесы новых тайн".

Температура источника на складах круглый год около +18 градусов. Фото: ДУДНИКОВА Мария

КСТАТИ

Совпадения не случайны?

В 2020 году Александру Сушкову удалось организовать полет четырех воздушных шаров с территории Парамоновских складов.

- На одном шаре летел я. Это была акция. На земле мы растянули плакат: «Парк-музей Парамоны – жемчужина России». А потом вместе с этим плакатом я сел в корзину и полетел. Так сказать, поднял вопрос на должную высоту. А потом узнал об одном неожиданном совпадении…

Есть в этом месте тропа, по которой тысячи людей годами ходили. Это основная тропа к бассейну, который раньше существовал. Однажды Сушков нашел на этой тропе кирпич с необычной надписью – «1879».

- Через год был тот самый полет на шаре. А потом меня включили в рабочую группу по реконструкции «Парка Горького», и тут, углубившись в его историю, я узнал, что именно с территории парка в 1879 году случился полет на воздушном шаре. Представляете, все в том же 1879 году! Настоящая мистика!