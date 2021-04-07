Информационный центр и фонд лесных культур: парламентарии обсудили федеральный законопроект «О семеноводстве»

Парламентарии рассмотрели новый законопроект. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном собрании Ростовской области депутаты и профильные специалисты собрались за круглым столом, чтобы обсудить повышение эффективности отрасли семеноводства.

Модератором встречи выступил заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества, депутат Вячеслав Василенко.

Дело в том, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разработало новую редакцию федерального закона «О семеноводстве», который является стратегическим для сельского хозяйства в Российской Федерации и продовольственной безопасности страны.

Донские парламентарии, в свою очередь, рассмотрели новый законопроект.

Как отметил депутат Вячеслав Василенко, принятый в 1997 году закон о семеноводстве не работает в современных реалиях. По словам парламентария, ежегодно в России по разным данным используют от 10 до 14 миллионов семян. В донском регионе эта цифра меньше, но тоже весьма солидная - 700 тысяч тонн в год. И при этом 30 процентов от всех семян, ежегодно засеваемых в России, мягко говоря, непонятного качества.

Новая редакция законопроекта направлена на то, чтобы наладить эффективную работу отрасли семеноводства.

- Семена, которые сегодня производятся, грубо говоря, должны иметь свое лицо. Нужно понимать, кто их произвел, где их произвели, также необходимо отслеживать движение по территории Российской Федерации, - рассказал парламентарий.

«ГМО ВЫЗЫВАЕТ БОЛЬШУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ»

Для этого после принятия новых поправок будет создан информационный центр семеноводства . В нем будет обрабатываться вся информация, касающаяся семян, - начиная от селекции и заканчивая производителям.

- Серьезную озабоченность вызывает и использование в сельском хозяйстве ГМО. От такой продукции вообще надо уходить. То, что сегодня поставляют из-за границы, к сожалению, никак законодательно не определено: кто должен проверять, как проверять, какие лаборатории? - рассказал Вячеслав Василенко.

Также сегодня ставится вопрос о создании государственного фонда по семенам лесных культур.

- Он, может быть, сильно к нашему региону и не относится, но вместе с тем мы все прекрасно знаем, что у нас есть леса, в которых мы выращиваем сосну крымскую и сосну обыкновенную. А бывают годы, когда в целом семян нет в стране. Фонд для этого и нужен, чтобы поддерживать регионы, - отметил Вячеслав Василенко.

Он уверен: развитие сельского хозяйства в России должно основываться на научных достижениях в селекции и семеноводстве, в области мелиорации и сохранения плодородия почв, ветеринарии, а также в разработке и освоении новых технологий, экологизации и развитии органического земледелия.

Важнейшими направлениями должны стать инновационное развитие перерабатывающих производств, качество хранения и транспортировки сырья и продовольственной продукции, а также развитие рыночной инфраструктуры.

Участники обсуждения высказали свои предложения о том, как новый законопроект может повлиять на обеспечение хозяйств высококачественными сортовыми семенами по всем возделываемым культурам и как итог - на увеличение объемов производимой донской сельхозпродукции, повышение ее качества, себестоимости и экологической безопасности.

- Закон еще не принят, сегодня мы рассматриваем его проект. До 8 апреля мы должны направить все предложения в Государственную Думу. Убежден, что уже в этом году закон будет принят, - подытожил Вячеслав Василенко.

По итогам встречи были подготовлены рекомендации о направлении официальных отзывов в Госдуму ФС РФ о поддержке проекта федерального закона «О семеноводстве» с учетом состоявшегося обсуждения.