В Ростовской области стартует весенняя призывная кампания

Все призывники сдадут тесты и смогут привиться от коронавируса. Фото: правительство РО.

В Ростовской области в начале апреля стартует весенняя призывная кампания. Мероприятия пройдут в обычные сроки, но с соблюдением санитарных мер. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

В этом году в помещениях призывных комиссий каждые два часа будут проводить дезинфекцию. Не забудут про термометрию и социальную дистанцию. В комнатах смогут находиться не более десяти человек. Всем будут измерять температуру.

Как и в осеннюю кампанию, призывникам сделают тесты на коронавирус. Региональное правительство уже выделило средства на тесты. Кроме того, все желающие смогут привиться от коронавируса.

К воинским частям людей привезут на отдельном транспорте. После же прибытия все призывники пройдут обязательных двухнедельный карантин.

Вадим Артемов считает, что благодаря санитарным мерам в этом году область добьется нужных показателей по призыву.

— В 2020 году комплекс мер по противодействию коронавирусу в ходе призывной кампании показал высокую эффективность. Удалось качественно и своевременно выполнить нормы призыва. Уверен, в этом году призыв пройдет на должном уровне, — прокомментировал Вадим Артемов.

Напомним, весной 2021 призыву на военную службу подлежит 134650 россиян. Более пяти тысяч из них — призывники из Ростовской области.