Погода в Ростове-на-Дону на 8 апреля 2021: до плюс 15 градусов ожидается в городе

Температура может достигать +15 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 8 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным синоптиков, день будет ветреным, но теплым.

Температура воздуха ночью составит плюс шесть — плюс восемь градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 13 — плюс 15 градусов. В течение дня осадков не будет, но к вечеру пойдет дождь. Скорость ветра составит около пяти — десяти метров в секунду. Ночью возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду, днем — до 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области также ожидаются небольшие и умеренные дожди, вечером — с грозой. Ночью и утром в отдельных районах туман. Скорость ветра — до пяти — десяти метров в секунду. Температура ночью — плюс пять — плюс десять градусов, днем — плюс девять — плюс 14 градусов.