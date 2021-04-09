«Компромат на Настю»: как школьная дружба дошла до голых фото и уголовного дела

Красота подруги не давала школьнице покоя Фото: Алексей ФОКИН

В Ростовской области добрая школьная дружба закончилась уголовным делом. Инцидент произошел в городе Донецке. Старшеклассница решила отомстить своей более симпатичной подружке. Девочка пыталась бороться с собой. Но зависть победила, а снимки красавицы утекли в интернет. Предательство может стоить девочке двух лет свободы.

ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ

В небольшом городке Ростовской области Маша и Настя (назовем юных особ так) ходили в одну школу, общались в одной и той же компании и считались чуть ли не лучшими подругами. Только Маша была постарше – ей исполнилось 17 лет. А Насте было всего 15-ть.

В последнее время Маша с завистью и раздражением наблюдала, как ее подружка с каждым днем хорошеет. Вида не показывала, но в душе страшно злилась и переживала, что на яркую Настю заглядываются парни и все хотят с ней дружить. Злость, зависть и ревность копились, а однажды нашли свое коварное воплощение.

ПРЕДАТЕЛЬСКОЕ СЕЛФИ

Настю же зеркало откровенно радовало. Девочка искренне любовалась собой, вертясь перед ним и так, и этак. Тем более, что молодежные тренды нынче диктуют юным девочкам свою моду. А с появлением современных гаджетов и соцсетей многие хотят выглядеть сногсшибательными «инстадивами».

- Настя была достаточно скромной девочкой. И не собиралась выставлять никуда откровенные снимки, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник, знакомый с ситуацией. - Просто, когда дома никого не было, она подурачилась перед зеркалом, сделав на свой смартфон несколько обнаженных селфи. А однажды, во время общения с подругой Машей, стала искать в своем телефоне какие-то их общие снимки. И, листая файлы, открыла при ней и эти свои интимные фото. Школьница думала, что ничего страшного не случится: подруге доверять можно…

Маша не растерялась. Когда в ее руках оказался телефон Насти, она отправила себе в соцсетях сообщение с прикрепленными снимками подруги. Но распространять не стала – хранила «компромат» до поры. Девушка знала, когда-нибудь он ей точно пригодится.

«КОМПРОМАТ НА НАСТЮ»

Долго ждать не пришлось. Как-то Настя сказала, что не пойдет сегодня гулять с Машей: мол, были у нее какие-то свои планы на тот вечер. И съедаемая завистью и обидой Маша стала действовать. Она разослала снимки другим девчонкам. Но этого показалось мало.

Тогда в соцсети она создала группу под названием «Компромат на Настю», куда и выложили голые фото подружки. А вдобавок добавила как можно больше общих друзей.

Результат не заставил себя долго ждать. На следующее утро в школе, все только и хихикали, перешептывались и с любопытством глазели на непонимающую Настю. Продолжалось это до тех пор, пока кто-то не показал ей, наконец, ту самую группу с «компроматом».

Маша тайно ликовала – месть удалась! А потрясенная Настя в слезах прибежала домой и рассказала обо всем бабушке. Старушка приняла самое верное решение: отправилась писать заявление в полицию.

Ликовала Маша недолго. Бумеранг вернулся очень быстро. В отношении школьницы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Не шалость, а преступление!»

Антон БОСЕНКО, руководитель следственного отдела по городу Донецку следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области:

- В отношении 17-летней школьницы было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации. За такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Молодым людям необходимо понимать, что действия такого рода уголовно наказуемы. И следить за своими действиями в социальных сетях, когда отправляют друг другу чужие фотографии.