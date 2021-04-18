Валерий Карпин: «Ростову» не хватило качества игры в матче с «Локомотивом»

По мнению Валерия Карпина, некоторые ошибки просто нельзя было предугадать заранее Фото: сайт ФК "Ростов"

Итоги матча против «Локомотива» прокомментировал главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин. Он отметил, что команде в битве с более сильным противником не хватило качества игры. Однако некоторые ошибки просто нельзя было предугадать заранее.

- Качества как раз и не хватает. Ошибку в первом голе предугадать было невозможно. Дай ещё 50 раз этот мяч Сергею Песьякову, он не ошибётся. Нужно свети к минимуму такие просчеты. До удаления, проигрывая 1:2, закрыться в оборону смысла не было. Многое получалось тогда, в том числе прессинг. У «Локомотива» хорошие футболисты, которые мяч просто так не отдадут, - пояснил Валерий Карпин.

Также он почеркнул, что в целом донские футболисты сыграли «нормально», если не считать первые пять минут встречи и период после удаления Армина Гиговича. Полузащитник ушел с поля на 53 минуте за «грубую игру». Наставник желто-синих остался не согласен с решением судьи.

- Что касается удаления, то, на мой взгляд, сначала был фол игрока соперников, - заявил главный тренер футбольного клуба «Ростова» Валерий Карпин.

Матч 26 тура Российской Премьер-Лиги провели вчера, 17 апреля. Встреча завершилась со счетом 4:1. Единственный гол в стане ростовчан оформил Деннис Хаджикадунич. У хозяев отличились Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк, Франсуа Камано и Эдер.

Следующий соперник подопечных Валерия Карпина - тульский «Арсенал». Футбольную баталию разыграют на поле «Ростов Арены» уже 25 апреля, начало в 16:30. Билеты появились в продаже.