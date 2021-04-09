Погода в Ростове-на-Дону на 9 марта 2021: холода вернутся в город

Ожидаются дожди и сильный ветер. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 9 марта 2021 — публикуем прогноз. КП-Ростов рассказывает, каким будет последний будний день недели.

Ночью температура составит плюс два — плюс четыре градуса. Днем столбик термометра может подняться до плюс пяти — плюс семи градусов. Скорость ветра 7 — 12 метров в секунду. Возможны порывы до 15 — 17 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночью по северу — с мокрым снегом. Днем местами гроза. Ветер северо-западный — до 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс два — плюс семь градусов, днем — плюс четыре — плюс девять градусов.