Коронавирус в Ростове-на-Дону на 10 апреля 2021: число зараженных перевалило за 83 тысячи

Жертвами ковида стали 26 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону коронавирусом заразились еще 99 человек. По Ростовской области число зараженных увеличилось на 242 человек. Общее число инфицированных достигло 83 003.

За сутки выздоровели 203 зараженных. С начала пандемии от коронавируса вылечились 74 480 жителей.

Новые случаи заражения выявили в 38 городах и районах Ростовской области. Среди заболевших 31,8% — люди среднего и молодого возраста от 18 до 45 лет. Столько заболевших — жители от 46 до 65 лет. 23,1% — пенсионеры от 66 до 79 лет, 8,3% — старше 80 лет, 5 % — дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 970 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции легких, находятся 17 человек. 191 зараженных подключен к неинвазивным ИВЛ.

Подтвердилась смерть 26 пациентов с ковидом. Это 13 женщин от 61 до 92 лет и 13 мужчин от 53 до 85 лет. У всех были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего жертвами коронавируса стали 37 771 человек.