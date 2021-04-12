«Яблони на марсе – это вопрос времени»: Летчик-космонавт Юрий Усачев рассказал о полетах в открытый космос

Открытый космос манит многих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Герой России Юрий Усачев покорял космос не единожды. В эфире радио "КП-Ростов-на-Дону" на 89,8 FM мы поговорили с самым настоящим космонавтом о необычных ощущениях в полете, поисках бога во Вселенной и уровне школьного образования

«КОСМОС ВСЕГДА БУДЕТ ИМЕТЬ ГАГАРИНСКОЕ ЛИЦО»

- Юрий Владимирович, я всегда, когда тема касается космоса, а тем паче полета первого космонавта Юрия Гагарина, вспоминаю теперь слова Юрия Лозы, который сравнил Гагарина со знаменитой ливерпульской четверкой и сказал как-то в интервью, что многое зависит от того, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. Вот, как Гагарин, например. Он же в космосе ничего не делал, а просто лежал. Вы чувствуете, что сегодня полет в космос уже перестал быть явлением, а стал просто работой определенных специалистов?

- Конечно нет. Только представьте: через пятнадцать лет после окончания самой разрушительной войны страна запускает человека в космос. Первого человека! Что мы такого сделали похожего по масштабу после этого? Чтобы скептики не говорили, тогда Советский Союз продемонстрировал миру свои возможности. Система образования, система производства, научная программа страны позволила совершить такой прорыв. Это было по-настоящему великое дело.

- Но мы все-таки уже привыкли к космическим полетам. Не воспринимаем это, как нечто невероятное.

- Да, есть такое. Раньше всех космонавтов знали по именам, например, сегодня нас уже довольно много. Люди очень быстро привыкают к таким вещам. Наверное, отчасти потому, что мы мало интересуемся этой темой. Мы не любопытны. Нам лень мыслить. Как можно сказать, что Гагарин оказался в нужное время, в нужном месте и «просто лежал»?! А подготовка? А оказаться в совершенно неизвестной, неизведанной еще обстановке? Нет, я никогда не соглашусь, что полет в космос – это что-то рутинное.

- Но летают туда обычные люди?

- Совершенно обычные. А разве Гагарин не был обычным парнем из деревни Клушино Смоленской области? Но теперь, да я уверен, что это уже навсегда – космос будет иметь гагаринское лицо. Я уже не говорю о том, что ему пришлось пережить после полета. Такой славы, как у Гагарина ни у кого не было!

- Вы четыре раза были в космосе и семь раз в открытый космос выходили. Неужели не было ощущения своей исключительности?

- Ну, может быть в самый первый раз (смеется). А в остальном, я самый обычный человек. Родился и учился в Донецке Ростовской области, потом армия, московский авиационный институт. Ничего запредельного в моей биографии нет. И детям это нужно рассказывать, я считаю. Космонавты – самые обычные люди. Нужно только учиться, многое знать, не бояться самосовершенствования.

Космонавт Юрий Усачев. Фото: Личный архив героя публикации

"НА МКС И ЗУБНУЮ ПЛОМБУ МОЖНО СЕБЕ ПОСТАВИТЬ"

- Какие у вас самые яркие ощущения от полета? Те, которые уже забыть невозможно?

- Наверное, вид Земли из космоса. Это поражает, действительно. И второе – это, пожалуй, невесомость. Очень необычное ощущение, просто волшебное, которое на земле, в обычных обстоятельствах испытать невозможно.

- А что для вас было самым сложным в космических командировках?

- Мы достаточно изолированы. На станции три человека были, когда я летал, иногда шесть. Я экстраверт, поэтому мне дополнительного общения всегда не хватало. Психологически это давит на тебя, не скрою. Ну и, наверное, чувство ответственности. Я летал как-то и командиром экипажа с двумя американцами. Когда ты понимаешь, что от тебя буквально жизни этих людей зависят – это не дает расслабляться.

- Тема здоровья в последний год обострилась. А вот вам случалось заболеть во время полета? И если заболел, что делать?

- Ну, во-первых, нас очень подробно обследуют перед полетом. С этим строго. Примерно два месяца мы находимся в стационаре. Очень много нового за это время о себе узнаешь (смеется). И если ты допущен к полету, это точно значит, что ты здоров. Но, конечно, человеческий организм полностью просчитать невозможно. Во-вторых, на борту есть очень хорошая, я бы сказал - подробная, аптечка. У нас даже есть машинка для сверления зубов, чтобы пломбы можно было поставить себе, но вот не потребовалась за все время полетов, к счастью. Сейчас на МКС даже есть дефибриллятор.

Что касается меня, то лишь однажды пришлось выпить активированный уголь. Кто-то из экипажа шаттла меня угостил орешками кешью. Оказалось, что мой организм их не очень принимает. Но если возникает на борту какая-то проблема связанная с состоянием здоровья, всегда на связи есть медицинская группа, с ними можно проконсультироваться по любым вопросам. В случае резкого ухудшения состояния прерывают экспедицию и возвращают пилота к земным врачам.

- А как космонавты проводят свободное время в экспедиции?

- У нас замечательная библиотека на МКС, видеотека прекрасная, много музыки. Вот если говорить о кино, то во время полетов лучше всего смотрелись комедии Гайдая. Вот, правда! Это было отличной психологической поддержкой. Пытались мы экипажем смотреть американские боевики, например. Не идут! (смеется).

"БОГ НЕ В КОСМОСЕ, А ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА"

- Юрий Владимирович, я знаю, что вы часто общаетесь со школьниками и даже книгу написали о космосе именно для детей. По вашему сегодня, мы можем говорить, что сегодняшние дети меньше знают об устройстве Вселенной, что образование изменилось и не в лучшую сторону?

- Я когда-то давно был на конгрессе в Китае, ехал в Пекине метро и вот сидит в вагоне 15-20 человек и каждый (!) смотрит в свой сотовый телефон. Я тогда поразился. Прошли годы, теперь и у нас то же самое. Прогресс, конечно, не остановить, но надо обязательно читать книги. Если читаешь, у тебя же и речь становится лучше, и мыслительный процесс идет. А сегодняшние школьники этим общением с гаджетами себя обкрадывают. Я не специалист, но как сторонний наблюдатель не приветствую систему ЕГЭ, сведенную до тестов. Это не помогает нашим детям фантазировать, мыслить.

Хотя, дети есть сегодня замечательные. Я провожу уроки в школах, мы там даже «строим» космическую станцию и должен сказать, что интерес у ребят просыпается к этой теме. Я понимаю, что космос всем не нужен. Вопросы задают 15 процентов из присутствующих, но это уже очень неплохой показатель, на мой взгляд. Когда в семье нет интереса, откуда ребенок будет этот интерес проявлять? А мы ждем подвигов от учителя.

В этом смысле у тех же американцев больше отдано времени на самоподготовку и это правильно. Человек сам должен выстраивать систему своих интересов. Если ты сам не будешь интересоваться той или иной темой, тебя никто не научит.

- Военные говорят, что на войне атеистов не бывает, а в космосе?

- Очень непростой вопрос. Я верующий человек. И вообще, я с сомнением отношусь к тем, кто утверждает, что ни во что не верит, что все, что нас окружает, взялось ниоткуда. Хотя, это не хорошо и не плохо. Это просто выбор человека. Про себя скажу, когда я впервые увидел Землю из космоса, то у меня было абсолютное ощущение, что это не случайное нагромождение камней, понимаете? Я ощутил, что это чей-то мудрый замысел, честно вам говорю. А вот чей? Так что верить или не верить, это каждый решает сам. Бог не в космосе, а внутри человека.

- Юрий Владимирович, помните песню «И на Марсе будут яблони цвести»? Песня была специально написана к фильму «Мечте навстречу» , кажется, в 1963 году, совсем скоро после первого полета в космос.

- Конечно, очень хорошая душевная песня. Вы меня хотите спросить, будут ли разные плодовые деревья расцветать на других планетах? Я думаю, что будут. Это вопрос времени. Вот почувствуйте разницу: те же американцы говорят – надо лететь, чтобы завоевывать, а в песне этой, которую вы вспомнили, там о том, чтобы на Марсе новая жизнь появилась, зацвели деревья, понимаете? То есть, желание привнести на другие планеты частичку земного.

Мы все-таки в более созидательном ключе представляем себе освоение космоса. Я так считаю. Конечно, будут там и деревья. Мы же космос не завоевываем, а изучаем, пытаемся новые знания какие-то получить и в конце-концов понять, кто мы такие и зачем мы во Вселенной находимся. Уверен, и на это вопрос ответим когда-нибудь. Иначе быть не может.

ВАЖНО!

Слушайте интервью в понедельник 12 апреля в 17:03 в эфире Радио «Комсомольская правда» на 89,8 FM.