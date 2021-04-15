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Общество15 апреля 2021 14:26

Пассажиры могут бесплатно провозить спортивный инвентарь в пригородных поездах АО «СКППК»

С целью пропаганды здорового образа жизни АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» ввела бесплатный провоз спортивного инвентаря в пригородных поездах
Материал: АО «СКППК»
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Фото: АО «СКППК»

Фото: АО «СКППК»

Без оплаты в пригородных составах можно перевозить велосипеды и самокаты (электросамокаты) с условием размещения их в тамбурах поездов. Кроме того, в пригородных поездах бесплатно можно перевозить и другой спортинвентарь. К примеру, лыжи и палки к ним, сноуборды и т.д. - размещать их разрешается на местах, которые предназначены для ручной клади. Воспользоваться специальным предложением АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» может любой пассажир пригородного поезда. При этом один человек может провозить бесплатно не более одного комплекта спортивного инвентаря.

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