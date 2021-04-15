Пассажиры могут бесплатно провозить спортивный инвентарь в пригородных поездах АО «СКППК»

Фото: АО «СКППК»

Без оплаты в пригородных составах можно перевозить велосипеды и самокаты (электросамокаты) с условием размещения их в тамбурах поездов. Кроме того, в пригородных поездах бесплатно можно перевозить и другой спортинвентарь. К примеру, лыжи и палки к ним, сноуборды и т.д. - размещать их разрешается на местах, которые предназначены для ручной клади. Воспользоваться специальным предложением АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» может любой пассажир пригородного поезда. При этом один человек может провозить бесплатно не более одного комплекта спортивного инвентаря.