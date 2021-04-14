«Экономика Ростовской области сдержала удар пандемии»: донские парламентарии оценили работу правительства

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко прокомментировал работу правительства региона в минувшем году. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону, в Законодательном Собрании, губернатор Василий Голубев рассказал о работе правительства области в прошлом году. По словам главы региона, несмотря на все сложности 2020-го, вызванные пандемией, и как следствие - бюджетные ограничения, были сохранены все формы поддержки.

Объем инвестиций в основной капитал составил около 324 млрд рублей – плюс 6,2% за год. На 2,2% вырос уровень частных инвестиций – более 257 млрд рублей. А экономика региона показала результаты по многим параметрам лучше, чем в более спокойные годы.

Василий Юрьевич поблагодарил своих земляков за слаженность действий и обратил внимание на то, что главное в любом деле – командная работа.

- Прошедший год показал, что вместе мы смогли противостоять новой угрозе, с которой в таком масштабе ранее не сталкивались, - подчеркнул Василий Голубев. - Это стало возможным благодаря тому, что каждый эффективно и качественно работал на своем месте. Свой вклад в общее дело внесли и депутаты областного Законодательного собрания, депутаты муниципального уровня. Решения принимались оперативно, дискуссии носили содержательный и конструктивный характер.

РЕГИОН СМОГ СОХРАНИТЬ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ

В свою очередь, депутаты Законодательного собрания Ростовской области оценили работу регионального правительства.

- Рассмотрение отчета губернатора - это один из ключевых вопросов деятельности Законодательного собрания и всего депутатского корпуса в целом. С одной стороны, это возможность оценить результаты работы не только органов исполнительной власти, но и всего хозяйственного комплекса Ростовской области за прошлый год. Речь идет и о государственных предприятиях, и о частных, и об организациях и предприятиях со смешанной формой собственности. Мы оцениваем в целом итоги развития Ростовской области и результаты деятельности правительства. 2020 год был чрезвычайно сложным, наверное, самым сложным в этом созыве депутатского корпуса. Если бросить взгляд на историческую ретроспективу, то 2020 год по уровню сложности, проблем и задач, которые приходилось решать всем - и властям, и людям, и предприятиям, - был самым сложным после кризиса 90-х годов. И, тем не менее, итоги года позволяют сделать вывод о том, что Ростовская область, несмотря на все сложности, несмотря на удары, связанные с распространением коронавируса, смогла сохранить темпы развития, - прокомментировал председатель Заксобрания Александр Ищенко.

Также, по словам Александра Валентиновича, объективные итоговые показатели говорят о том, что экономика Ростовской области сдержала удар пандемии и показала результаты по многим параметрам лучше, чем в более спокойные годы.

- Те данные, о которых говорит статистика, те результаты, которые являются объективной оценкой произошедшего, говорят о том, что нам удалось сохранить темпы развития основных отраслей промышленности и производства. 1,7 процента составил рост промышленного производства. В целом по экономике страны наблюдается небольшое сокращение, а у нас здесь плюс. Это очень хороший сигнал. Это свидетельствует о том, что меры, принятые в прошлом году на фоне пандемии, были правильными, грамотными и адекватными, - отметил Александр Ищенко.

БУДУЩЕЕ ВСЕЛЯЕТ УВЕРЕННОСТЬ

По его мнению, у региона есть хороший задел для того, чтобы 2021-й стал годом реального выхода из сложностей пандемийного периода.

- Есть цифры, которые дают нам уверенность в том, что так и будет. Это рост промышленного производства. Это и рост инвестиций в 2020 году. Это свидетельствуют о том, что бизнес, инвесторы доверяют экономике Ростовской области, вкладывают ресурсы. И это значит, что мы имеем еще одну позитивную тенденцию для развития отраслей экономики Ростовской области, - отметил Александр Валентинович.

Еще один параметр, который депутаты оценивают с осторожным оптимизмом как позитивный, - рост реальной заработной платы. Цифры пока небольшие – плюс 1,9%.

- Но это реальный рост, подтверждаемый ростом поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц, что в свою очередь служит индикатором работы предприятий и организаций. Для нас это очень хороший сигнал, который свидетельствует о том, что меры, принятые в прошлом году, были грамотными, адекватными и правильными. Конечно, хотелось бы лучшего, и мы понимаем, что необходимо больше усилий для того, чтобы увеличивать доходы жителей Ростовской области. Именно вокруг этой задачи будут сконцентрированы в 2021 году главные усилия областного правительства и Законодательного собрания, а результаты работы правительства региона в 2020 году позволяют уверенно смотреть в будущее, - отметил Александр Валентинович.

ПРОБЛЕМЫ ВСЕ ЖЕ ОСТАЮТСЯ

Однако депутаты обратили внимание и на имеющиеся в регионе проблемы.

В частности, руководитель фракции КПРФ, парламентарий Евгений Бессонов обеспокоен смертностью в регионе в минувшем году. Коммунист подчеркнул, что не стоит списывать неутешительные данные на коронавирус. Кроме этого, он поднял вопрос о проблеме качества строящегося жилья в Ростове-на-Дону, в том числе и точечной застройки, которая усугубляет проблему с пробками и парковками.

А руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов поднял вопрос обеспеченности кадрами организаций здравоохранения и образования. По его словам, для того, чтобы молодые специалисты после окончания вузов приходили работать в медицинские и учебные заведения, необходимо повысить престиж данных профессий и в первую очередь вплотную заняться вопросом повышения заработной платы.

– Особенно остро кадровый вопрос стоит в шахтерских и сельских территориях. И одними подъемными выплатами здесь не обойтись. Сегодня надо принять волевое решение о том, что зарплата врачей и учителей не должна быть меньше средней заработной платы по области. Пока мы не поднимем зарплату до определенной величины, которая будет привлекать выпускников медицинских и педагогических учреждений, мы вопрос не решим, – заявил Сергей Косинов.

В целом же парламентарии оценили работу областного правительства положительно.

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