В АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» подвели итоги конкурса «Лисичка в городской электричке»

Фото: АО «СКППК»

Участником акции мог стать любой желающий, который выбирает для передвижения по Ростову-на-Дону городскую электричку. В течение месяца в салонах городских электричек размещались стикеры с изображением «Лисы». По условиям акции, чтобы стать участником нужно было сфотографировать стикеры в пяти разных локациях и прислать снимок организаторам.

- Конкурс был организован с целью популяризации городской электрички среди жителей Ростовской агломерации и привлечения новых пассажиров, - подчеркнул генеральный директор АО «СКППК» Евгений Ермаков. – Образ лисы в качестве символа акции был выбран неслучайно: он олицетворяет собой охотника на зайцев. В нашем случае - пассажира без билета. Поэтому участвовать в конкурсе могли только пассажиры, купившие проездной документ.

Всего участниками акции стали порядка пятидесяти пассажиров. Победитель был определен с помощью генератора случайных чисел. Им стала Наталья Фадеенкова, инженер по метрологии.

- Я живу в Батайске, а работаю в Ростове и так получилось, что электричкой я стала пользоваться благодаря ремонту мостов, - рассказала победитель. – Сначала ремонтировали мост через Дон, и чтобы добираться из города в город, я пересела с автобуса на электричку. Затем закрыли на ремонт мост на ул. Малиновского, и мы с коллегами начали пользоваться городской электричкой, доезжая от Пригородного вокзала до работы.

По ее словам, после завершения ремонта моста обратно на автотранспорт ни она сама, ни ее коллеги возвращаться не планируют.

- Электричка - это комфорт и скорость, отсутствие пробок и точное расписание, - уверена победитель.

Как отметил Евгений Ермаков, это далеко не единственная акция, направленная на привлечение пассажиров на пригородный железнодорожный транспорт. Сегодня в компании реализуются мероприятия по развитию железнодорожного туризма в Ростовской области, прорабатывается вопрос развития этого направления в других регионах присутствия компании - Ставропольском крае и Республике Дагестан. Кроме того, своих пассажиров АО «СКППК» уже в ближайшем будущем планирует порадовать новыми интересными конкурсами.