Погода в Ростове-на-Дону на 17 апреля 2021: дожди возобновятся в городе

Температура может достигать +16 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Ростова-на-Дону на 17 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным ростовских синоптиков, выходной снова окажется пасмурным.

Ночью температура воздуха составит плюс шесть — плюс восемь градусов Днем термометр будет показывать плюс 14 — плюс 16 градусов. Ночью и утром пройдут дожди, днем серьезных осадков не ожидается. Скорость ветра — пять — десять метров в секунду с порывами до 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области также прогнозируются дожди. В отдельных районах — сильные осадки. Возможна гроза. Ночью и утром некоторые районы накроет туман. Ночью температура составит плюс пять — плюс десять градусов, днем — плюс 11 — плюс 16 градусов, по востоку — до плюс 19 градусов.