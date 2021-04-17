ВЭБ.РФ модернизирует трамвайную линию в Таганроге

Вместо ржавых вагонов 30-летней давности и старых рельсов здесь появятся новые пути, по которым будут бегать 60 современных трамваев. Фото: Эрик Романенко/ТАСС.

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ рассмотрел проект модернизации трамвайных сетей в Таганроге. Вместо ржавых вагонов 30-летней давности и старых рельсов здесь появятся новые пути, по которым будут бегать 60 современных трамваев.

Работы предстоит немало: сейчас трамвайная сеть Таганрога находится в плачевном состоянии. Около 40 процентов трамваев регулярно не выходят на линию, а из 46 километров путей в порядке только пять. Все рельсы предстоит полностью заменить. Этот проект станет пилотным: впервые в России трамвайную инфраструктуру будут менять на принципах концессии. Планируется, что эту модель затем возьмут на вооружение и в других регионах нашей страны.

Новые трамваи не только станут комфортным и удобным транспортом для местных жителей, но и помогут привлечь в город больше гостей. Развитая транспортная инфраструктура повысит туристическую привлекательность Таганрога.

ВЭБ.РФ в Инстанрам

Кроме того, наблюдательный совет рассмотрел стратегию развития ВЭБ.РФ. До 2025 года госкорпорация собирается реализовать инвестиционных проектов на сумму в 10 триллионов рублей, используя новую бизнес-модель. В ходе заседания Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства, председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко подчеркнул, что стратегия правительства предусматривает существенные инвестиции в экономику страны, инструментом привлечения этих капиталовложений становится ВЭБ.РФ. Группа ВЭБ.РФ выступает ключевым партнером государства и бизнеса, обеспечивающим комплексную поддержку приоритетных для экономики направлений развития.

ВЭБ.РФ намерен брать на себя более перспективные задачи и активно участвовать в реализации приоритетных проектов Правительства РФ, заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

- ВЭБ готов брать на себя более амбициозные задачи и активно участвовать в реализации фронтальных стратегий правительства. Новая бизнес-модель ВЭБ.РФ позволит при наличии капитала и ликвидности реализовать инвестиционные проекты на 10 триллионов рублей к концу 2025 года, - сообщил Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета.

В деятельности ВЭБ.РФ появятся четыре новых направления: инвестиции в крупнейшие проекты в рамках приоритетных стратегий Правительства РФ, поддержка проектов, направленных на повышение конкурентоспособности, развития экспорта и высокотехнологичных отраслей. Третье направление – региональные проекты, в том числе реализуемые на принципах государственно-частного партнерства. Четвертое – развитие городской инфраструктуры будущего.