Пятеро погибли, один в реанимации: подросток с друзьями разбились в ДТП в Новочеркасске

Одного человека, находившегося в иномарке удалось спасти.

В ночь на воскресенье, 18 апреля, в городе Новчеркасске произошла страшная трагедия, которая унесла жизни пяти человек.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, авария случилась в 04:30 утра в районе переулка Машиностроительный, у дома под номером шесть "А".

Там автомобиль марки Hyundai Solaris на полной скорости врезался в дерево. Удар был такой силы, что практически не оставил шансов тем, кто находился в салоне иномарки.

- По предварительным данным, транспортным средством управлял 14-летний подросток, - добавили в донском главке. - Всего в автомобиле находились шесть человек. Пятеро из них погибли на месте.

На месте работают правоохранители.

Как стало известно "КП-Ростов-на-Дону" из собственных источников, в автомобиле находились подростки, в возрасте от 14 до 16 лет. В числе погибших - две девочки и три парня.

Удалось выжить только одному молодому человеку: его на автомобиле скорой помощи доставили в реанимацию городской больницы. За жизнь парня борются врачи.

В настоящее время на месте работают госавтоинспекторы. Личности всех находившихся в автомобиле устанавливаются.

По факту аварии проводится проверка, в результате которой будут известны все обстоятельства произошедшего.

"Комсомолка" приносит самые искренние соболезнования родным и близким погибших.

- В апреле и мае у нас, действительно, резко возрастает количество таких дорожный аварий с участием подростков, - предупредили в Управлении ГИБДД по региону. - Ежегодно. Поэтому, согласно статистике и анализу, подобные трагедии еще могут случиться. Родителям важно помнить: что нельзя в таком возрасте разрешать ребенку садиться за руль. Если необходимо, нужно прятать ключи, а также не разрешать детям гулять по ночам, контролировать и проверять их местонахождение.