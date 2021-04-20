В Таганроге пенсионерку из горящего дома спасли бойцы Росгвардии

Михаил Слипенко и Александр Волосачев. Фото: Управление Росгвардии по Ростовской области.

В Таганроге во время пожара в пятиэтажном многоквартирном доме спасли пенсионерку. Информацию о возгорании в одном из жилых домов города получили сотрудники группы задержания вневедомственной охраны и поспешили туда, чтобы оказать содействие сотрудникам экстренных служб, работающих на месте.

- Увидели пламя и дым, вырывающиеся из окон одного из помещений на первом этаже этой «пятиэтажки», - рассказал прапорщик полиции Михаил Слипенко. - На место ЧП прибыли специалисты МЧС. Во дворе дежурили «скорые».

Сотрудники вневедомственной охраны вошли в сильно задымленный подъезд и стали поэтапно звонить и стучать в квартиры, чтобы оповестить жильцов о немедленной эвакуации и помочь им.

Как сообщили корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в Управлении Росгвардии по Ростовской области, в одной из квартир бойцов встретила пожилая женщина. Она пожаловалась, что из-за травмы ноги не может самостоятельно ходить и соответственно покинуть помещение.

- Мы помогли ей быстро собраться и перебраться в безопасное место, - добавил старший сержант полиции Александр Волосачев.

Специалисты МЧС вскоре ликвидировали возгорание в «пятиэтажке» и поблагодарили правоохранителей за взаимодействие, благодаря которому были предотвращены опасные для жизни и здоровья жильцов последствия.