Что надо было сделать на Дону, чтобы твоя свадьба вошла в историю

Чтобы свадьба вошла в историю, мечтают многие. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На дворе - середина весны: для некоторых этот период ассоциируется с влюбленностью. Но мало кто знает, что существовали магические ритуалы и обряды, которые помогали успешно выйти замуж. А вот казачки знали. Свадьба одной из них даже вошла в историю! О том, кто была эта счастливица, и что для этого сделала, рассказал донской историк Юрий Круглов.

Юрий Круглов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«СТАРЫЙ ДУБ» ИЛИ ЗАВИДНЫЙ ЖЕНИХ?

В середине XVIII века в столице донского казачества произошел почти невероятный случай. По одной версии - рыбачка, по другой - бубличница Меланья влюбила в себя атамана войска донского Ефремова: самого богатого и значительного человека Дона.

Атаман Ефремов. Фото: Личный архив героя публикации

Он был старше девушке больше, чем на 20 лет, но влюбился настолько, что женился. Свадьба тогда произвела столько шума, что появилось выражение «Наготовить, как на Меланьину свадьбу». Интересно, что перед тем, как жениться, атаман Степан Ефремов целый год (!) ухаживал за простолюдинкой.

- Молодая, бедная казачка называла сорокалетнего атамана «старым грибом», - рассказывает наш собеседник. - Каково!? «Старый гриб» - сорокалетний боец, миллионер, заслуженный человек. Как же высоко чтила себя юная казачка?! Это тоже впечатляет

Меланья. Фото: Личный архив героя публикации

Уже тогда по Дону пошли легенды о том, что Меланья приворожила атамана с помощью магических предметов.

Путь любви. Фото: Личный архив героя публикации

О СЕРДЕЧКАХ

Оказывает, на Дону было множество любовных обрядов и приворотов. Казаки считали, что люди могут легко сходиться и расходиться, важно - быть счастливым. Поэтому любовные обряды и были так популярны. Главное во всем этом - вещи. И тут целый гармоничный цикл.

Путь любви. Фото: Личный архив героя публикации

К нашему собеседнику эти артефакты попали от коллекционеров и краеведов, которые приходили на его читательские конференции в Старочеркасске, Новочеркасске и в Раздорах. Люди дарили эти вещи с уговором, что их артефакты Юрий будет популяризировать.

Так, в Старочеркасске даже сохранились сундуки для приданого. Входное отверстие для ключа делалось в виде сердечка. И это не просто так. Каждый раз, когда невеста вставляла ключ в замочную скважину и поворачивала его, она заговаривала мысли своего любимого, чтобы он думал только о ней. Таким образом, барышня запирала его сердце от других. Получается своеобразный обряд.

Счастливое приданное. Фото: Личный архив героя публикации

Один из самых популярных обрядов - подкова в виде сердца. Она помогала встать на тропу любви. Ее прибивали на сапожок правой ноги казачки четырьмя гвоздиками. Девушка с такой подковой была уверена, что она обязательно встретит человека, который ее страстно полюбит.

- Такие подковы по донским легендам делались и в Ростове на улице Кузнечной, - рассказывает историк. - А Кузнечная - это современная Пушкинская. И такие подковы находили во время ремонта мостовых. Как раз там и были кузницы. Получается, миф совпадает.

ПРИВЛЕЧЬ ЛЮБИМОГО ПОМОГАЛИ ГРЕБЕШОК И ПРЯЖКИ

А вот привлечь взгляд любимого человека помогал гребешок. Его называли «хорсов гребень», так как Хорс - бог солнца. Гребень отковывал кузнец, который знал любовную магию. Расчесывая по утрам волосы, девушка произносила любовный заговор. Тем самым она верила, что станет желанной для любимого.

Хорсов гребень. Фото: Личный архив героя публикации

Плюс еще были пряжки. Юрий Круглов рассказывает, что еще 2,5 тысячи лет назад на Дону уже бытовал миф о том, что у царицы амазонок был пояс богини Афродиты. Этот пояс имел особенность - тот, кто его носил, умел влюбить в себя. На Дону было много реальных пряжек, которые носили на поясе. Они и способствовали тому, чтобы у девушки была счастливая любовь и тем более брак.

- Пряжки были из золота, серебра, - вводит в курс дела специалист. - Но у меня медные и бронзовые. Они в виде сердца. Причем, есть интересные разновидности: есть пряжка с крестиком - святая любовь. А еще есть с сердечком, вокруг которого два бараньих рога - любовь с богатством. Была пряжка в виде сердечка с рожками, загнутыми в образе вола. На Дону вол - символ богатства.

Святое чувство. Фото: Личный архив героя публикации

Кстати, пряжки можно было совмещать и носить сразу несколько. Еще носили лунницу на одежде, так как луна - покровитель влюбленных.

- И третья вещь, которая у меня есть - казачья серьга, - говорит Юрий. - На ней изображена богиня Лада, которая считается богиней любви, семейного счастья и плодородия. Такие серьги донские казачки носили в XVI, XVII и XVIII веках. И не исключено, что казачки поклонялись ей.

«МАГИЯ НЕ ПРОДАЕТСЯ!»

Недавно Юрий проводил встречу, на которой рассказывал о Меланье Ефремовой и о любовной магии на Дону.

- Были девушки, которые целенаправленно пришли на встречу ради этих приворотов, - улыбается он. - Еще были представительницы нескольких магических салонов, которые хотели бы изготавливать такие сувениры и продавать, чтобы помочь девушкам и женщинам стать счастливыми. Я им, конечно, все рассказал, но предупредил сразу, что кое-чего не хватает, чтобы эти вещи заработали.

Серьга казачки. Фото: Личный архив героя публикации

Как оказалось, нет текстов. Дело в том, что, когда кузнец эту вещь изготавливал как любовный талисман, он знал правильные слова, время изготовления и передавал человеку изготовленную вещь с волшебным словом.

- У меня нет этих заговоров и волшебных слов, - признается Юрий. - Я знаю в общем, а не конкретно. Возможно, эти слова были под судьбу заказчицы.

К слову, женщины из магических салонов сфотографировали эти вещи.

- Но это как ключ, к которому нет замка, - предупредил он. - Мне предлагали даже деньги, но я не имею права продавать, так как взял эти вещи, чтобы о них рассказывать. Это не товар. И плюс такого рода вещь, когда становится товаром, окончательно теряет свою силу.

Лунница. Фото: Личный архив героя публикации

Считается, что когда человек вещь эту продал, он предал эту силу.

- Сила работает только во взаимодействии с человеком, - уверен специалист. - Главное в магии не только знание, но и вера. Если вы верите в это заклинание, оно удивительным образом сработает. А если продать, то значит, убить вещь. И от этих денег не будет пользы ни мне, ни тем, кто ее купил.