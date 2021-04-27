Кандидат от партии «Новые люди» Александр Хуруджи сделал прививку от коронавируса

Александр Хуруджи прошел вакцинацию от коронавируса. Фото: пресс-служба политической партии Новые люди

Александр Хуруджи рассказал в своих аккаунтах в социальных сетях о том, что сделал прививку от ковида. Дело в том, что известный правозащитник будет баллотироваться в Государственную Думу от партии «Новые люди».

«ПОДУМАЙТЕ О ЛЮДЯХ!»

- Впереди выборы и большое количество встреч у каждого кандидата в депутаты, – написал Александр Хуруджи. - Есть риски заразить других и заболеть самому. Зачем рисковать жизнью людей, если прививка — это быстро и, кстати, бесплатно! Все кандидаты, которые собираются побеждать, пойдут активно в народ. Подумайте о людях, об их семьях, если вы действительно, выдвигаясь, желаете дончанам добра.

Как сообщил Александр Хуруджи, вакцинацию он прошел очень быстро.

Напомним, на сегодняшний день от опасного вируса вакцинировались уже более 87 тысяч жителей Ростовской области. Прививку можно сделать в 42 пунктах, 9 из которых – мобильные. 24 апреля начал работу пункт вакцинации в кафедральном соборе Ростова-на-Дону. В будние дни можно будет привиться с 10:00 до 13:00, в праздничные и богослужебные дни время работы пункта будет продлено.

«НАДО САМОМУ ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ»

А еще Александр Хуруджи рассказал, почему решил баллотироваться в Госдуму.

- Иду в Думу, чтобы на другом уровне заниматься правозащитной деятельностью, - признался он. - Депутат Госдумы - не просто представитель района или даже области. Это человек, который в состоянии принимать законы, меняющие нашу жизнь. И преодолев тот путь, который у меня за спиной, я могу с уверенность сказать, что созрел для перехода на новый уровень.

Правозащитник считает, что каждый кандидат в Думу должен сделать прививку, чтобы не заразить избирателей. Фото: пресс-служба политической партии Новые люди

Он также отметил, что в статусе предпринимателя провел большую часть жизни, участвовал в общественных институтах, руководил Агентством стратегических инициатив. Поэтому имеет четкое понимание того, как строится законотворческая деятельность, а это значит, что он сможет достигнуть необходимый результат при подготовке законов.

- Считаю, что самое главное для политика - не терять связь с людьми. Я регулярно общаюсь с народом, - говорит кандидат. - Важно понимать, что депутаты представляют интересы людей, которые за них голосовали. А чтобы понимать людей, надо самому оставаться человеком.

ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ РОДНОМУ РЕГИОНУ

Также кандидат в депутаты отметил, что, как руководитель комитета по правовой защите в партии «Новые люди», занимается тем, что всегда было для него важно - правозащитной тематикой. При этом, повестка сейчас выходит за рамки предпринимательства. Например, на данный момент Александр Хуруджи занимается проблемами ветеранов войн, которые по разным причинам не получили официальный статус, и, как следствие, потеряли причитающиеся им по закону льготы.

Конечно же, важным мотивом для выдвижения своей кандидатуры на выборах стало желание помочь родному региону.

- Несмотря на то, что депутаты работают над федеральными законопроектами, они обладают достаточным ресурсом, чтобы добиваться для своего региона каких-то благ и новых возможностей, - рассказал Александр Хуруджи в телефонном разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

Также он отметил, что никаких осложнений после вакцинации у него не возникло.

Александр Хуруджи будет баллотироваться на выборах в Госдуму от партии "Новые люди". Фото: пресс-служба политической партии Новые люди

СПРАВКА

Партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год «Новые люди» открыли отделения в 73 регионах страны. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу – 15%. В этом году «Новые люди» будут участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ.