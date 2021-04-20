Погода в Ростове-на-Дону на 20 апреля 2021: ливни с грозой прогнозируют в городе

Температура составит +17 градусов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Погода в Ростове-на-Дону на 20 апреля 202 - публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, день будет пасмурным.

Температура воздуха ночью составит плюс восемь - плюс десять градусов. Утром и днём ожидается сильный дождь с грозой. Скорость ветра - 7 - 12 метров в секунду с порывами до 15 - 20 метров в секунду. На термометре будет от плюс 15 до плюс 17 градусов.

По Ростовской области также пройдут дожди. В отдельных районах прогнозируют сильные осадки. Ночью и утром местами туман. Порывы ветра могут достигать 15 - 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 7 - плюс 12 градусов. Днём потеплеет до плюс 17 градусов.