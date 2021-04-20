Коронавирус в Ростове-на-Дону на 20 апреля 2021: скончались десять пациентов

Заболели еще 237 жителей области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 93 человека. Всего ковид подтвердился у 237 жителей Ростовской области. Общее число заболевших составило 85 395.

За сутки от вируса вылечились 203 пациента. С начала пандемии выздоровели 76 510 заражённых.

Новые случаи заражения выявили в 40 городах и районах области. Среди новых заболевших 34,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет. 35,4% - пациенты от 46 до 65 лет. 18,6% заражённых - пенсионеры в возрасте от 66 до 79 лет, 4,6 % - старше 80 лет, 7,2 % инфицированных - дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 968 пациентов. В тяжёлом состоянии, на инвазивных аппаратах искусственной вентиляции находятся восемь заболевших.На неинвазивных ИВЛ - 160 человек.

От ковида скончались ещё 10 заражённых. Это пять женщин от 41 до 83 лет и пять мужчин от 75 до 86 лет. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

За все время пандемии жертвами коронавируса стали 3 915 человек.