Могут ли ростовские предприниматели получить кредит без залога?

Фото: Оскар Цураев

Пандемия оказала существенное влияние на работу предприятий всех сфер деятельности. Постепенно собственники бизнеса свыклись с мыслью, что надо продолжать работать в изменившихся условиях, и, возможно, даже придется пересмотреть стратегию развития в 2021 году. Чтобы помочь предпринимателям адаптировать бизнес к новым условиям, правительством РФ и региона в частности были разработаны программы льготного финансирования и гарантийная поддержка.

На минувшей неделе в формате деловой пятницы «Комсомольская правда» совместно с НКО «Гарантийный фонд РО», экспертами и предпринимателями выяснила, насколько просто или непросто воспользоваться в Ростовской области этими программами и действительно ли они помогают.

Спикерами онлайн-мероприятия выступили:

Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО»,

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением «Сбербанка»,

Сергей Андонов, общественный представитель АСИ в Ростовской области по направлению «Предпринимательство и технологии», руководитель ростовского представительства Общероссийской общественной организации «Российское управленческое сообщество»,

Пётр Кочиев, собственник и руководитель ООО «МПП ТЕМП»,

Константин Саблуков, соучредитель и руководитель ООО СП «Агроцентр-Юг».

ГОД ТЯЖЕЛЫХ ПЕРЕМЕН

2020 год был крайне тяжелым для бизнеса. Пандемия заставила многие предприятия закрыться. С определенными потерями предпринимательство выстояло и смогло подстроиться под новые задачи. Предпринимательство - это тяжелый путь.

- Из сотни стартапов выживают всего 3-5 проекта, которые также могут погибнуть в течение трех лет. Пандемия показала слабые места. Чтобы выжить в непростых условиях, региональные власти, предприниматели, банки начали искать способы помощи малому и среднему бизнесу. Появились такие меры, как субсидированная процентная ставка, льготное кредитование и налоговые каникулы. Также, помимо банков, помощь предпринимателям оказывали и фонды. Но из-за ограничений, информационной неосведомленности многие бизнесмены попросту не успели воспользоваться услугами банков и были разорены, – отметил общественный представитель АСИ в Ростовской области Сергей Андонов.

БАНКАМ НУЖНЫ ГАРАНТИИ

Как ни крути, но в современных условиях бизнесу сложно обойтись без кредитных средств, будь это развитие, расширение или просто выживание. Банкам нужны гарантии. Поэтому, когда речь идет о больших суммах, предприниматель вынужден оставлять в залог определенное имущество предприятия. Но иногда залог не покрывает сумму, необходимую для кредита. В таком случае банку приходится отказывать.

В этом случае на помощь приходит Гарантийный фонд Ростовской области. Он выступает поручителем для предприятия, поэтому банки, невзирая на сумму залога, одобряют кредит.

- В пандемию спрос на поручительство серьезно вырос. Гарантийный фонд в прошлом году занял пятое место в стране среди региональных организаций, которые предоставляют поручительство. По статистике в первом квартале текущего года выдали столько же поручительств, сколько за первое полугодие в прошлом году, - говорит исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин.

Фото: Оскар Цураев

Эксперт отмечает: чтобы улучшить эффективность в условиях пандемии, фонд начал принимать заявки в электронном виде. Новая система позволила получать поручительство без повторного андеррайтинга. Все предприниматели в режиме онлайн могли задавать вопросы и получать всю необходимую информацию. Фонд на протяжении всех ограничительных мер работал в полном режиме.

НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 35 ФИНАСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

«Гарантийный фонд РО» сотрудничает с тридцатью пятью финансовыми партнерами, одним из ключевых является Сбер.

- За 10 лет сотрудничества с «Гарантийный фондом» было оформлено 500 договоров на сумму более 3 млрд рублей, что позволило привлечь малому и среднему бизнесу Ростовской области финансирование в объеме 6 млрд рублей. У Сбера электронный документооборот с фондом, что упрощает процедуру взаимодействия – отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

Управляющий региональным отделением отметил, что к малому и среднему бизнесу Сбер относится как к важнейшим участникам экономики.

- 40% в Ростовской области обслуживаются в нашем банке, а это более 78 тыс. предпринимателей. В прошлом году база партнеров выросла на 8% и для нас это показатель того, что нам доверяют. Кредитный портфель корпоративного бизнеса в 2020 году вырос на 21%. Банк поддержал порядка 4,5 тыс. клиентов, реализовав льготные кредиты на выплату заработной платы под 0% и 2%.Успешно выполнили все условия программы 99% клиентов, сохранили рабочие места сотрудникам и свой бизнес – продолжил Руслан Салимов.

НУЖНО ПОВЫШАТЬ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Несмотря на все попытки поддержать бизнес, многие предприниматели опасаются, что если они получат меры поддержки, то к ним придут контролирующие органы и будут требовать отчеты за использование льготы.

- Лишние проверки, получение дополнительных справок и документов заставляют бизнесменов находить не самые лучшие для них варианты. Эти опасения существуют и опираются на так называемые перегибы на местах. К счастью, это не массовое явление, а частные случаи. Мы стараемся проводить информирование граждан и выездные круглые столы, в том числе и с Гарантийным фондом РО. Нужно улучшать предпринимательскую и правовую грамотность, тогда владельцы бизнеса смогут пользоваться всеми благами, - рассказывает Сергей Андонов, общественный представитель АСИ в Ростовской области по направлению «Предпринимательство и технологии».

Эксперты отмечают, что нужно повышать финансовую грамотность предпринимателей, рассказывать обо всех возможностях, которые предоставляют государство и банки, чтобы у них не возникало лишних опасений.

ОПЫТ БИЗНЕСА

Одни производители были вынуждены идти за средствами в банк из-за возросшей финансовой нагрузки, другие предприятия, напротив, нуждались в средствах из-за возросшего спроса на продукцию в период ограничений.

- В период пандемии пришлось полностью пересмотреть работу предприятия. Не все сотрудники могли выполнять работу удаленно, ограничения нарушили все производственные процессы, начиная от производства сырья и заканчивая поставками готовой продукции. Все нововведения, а также ограничения требовали дополнительных финансов, которые мое предприятие получило в банке благодаря «Гарантийному фонду РО». Об этой функции впервые услышал в Сбербанке. Когда необходимы средства, обращаюсь в фонд и всегда получаю поддержку, – рассказал Петр Кочиев, собственник и руководитель ООО «МПП ТЕМП», предприятия по производству колбасы и мясных деликатесов.

По словам другого представителя регионального бизнеса Константина Саблукова, соучредителя и руководителя ООО СП «Агроцентр-Юг», в компании за минувший год наблюдался рост производства, что было связано с невозможностью импортных производителей оперативно доставлять свою продукцию в Россию.

- Мы увеличили оборот. Конечно, были провалы в апреле, мае, июне, но сезон сместился на другие даты. Выручка выросла, мы решили обратиться в банк, заручившись поддержкой наших партнеров из Гарантийного фонда. Предприятие смогло выйти на новый уровень, - отметил Константин Саблуков.

Обратим внимание, что Ростовская область занимает лидирующую позицию в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. По словам Романа Соина, Гарантийный фонд РО и дальше планирует помогать бизнесу. В первую очередь, фонд будет наращивать информирование предпринимателей о своей деятельности и возможности получения кредита без залога. Он активно занимается обучением представителей бизнеса и способствует развитию предпринимательской деятельности. Сейчас появляются новые продукты для начинающих предпринимателей, а также для тех, кто использует банковские овердрафт и факторинг.