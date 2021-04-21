Предстоит масштабная работа: председатель Заксобрания прокомментировал послание президента

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко прокомментировал послание президента Владимира Путина. Фото: пресс-служба Заксобрания

В среду, 21 апреля, президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он призвал сограждан не терять бдительность в связи с пандемией коронавируса, а также предложил новые меры для оздоровления россиян и обозначил пути решения демографической проблемы. Также глава государства выразил уверенность в том, что цели развития России будут обязательно достигнуты.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко прокомментировал послание президента страны.

Депутат отметил, что сегодня в зале заседаний донского парламента собрались все заместители председателя, председатели комитетов, руководители фракций, депутаты, руководители главных структурных подразделений аппарата.

- Мы все вместе слушали послание президента Федеральному Собранию. Сделали мы так впервые для того, чтобы уже сегодня приступить к работе по оценке задач, которые поставил президент перед всеми уровнями публичной власти: федеральной, региональной и местной, - сообщил Александр Валентинович.

СТОЯТ ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ

Он также отметил, что эти задачи парламентарии подробно обсудят на первом заседании рабочей группы, которое состоится уже в четверг, 22 апреля.

- Нужно вместе оценить масштаб задач, которые поставил президент, роль регионов, в частности Ростовской области, в реализации этих задач, оценить необходимость принятия законодательных актов областного и федерального уровня. В первом приближении мы уже понимаем, что предстоит очень масштабная и напряженная работа. Но прежде, чем мы к ней приступим, нужно дать оценку того, что сказал президент. По моему убеждению, послание впечатляющее. Оно отвечает на все основные вопросы, которые волнуют жителей страны и Ростовской области. Конечно, мы услышали важнейшие предложения в сфере социальной защиты людей, прежде всего, семей, матерей, которые воспитывают детей самостоятельно. Мы услышали и важнейшие задачи в сфере инфраструктурного развития. Это те вещи, которые влияют на стратегическое развитие регионов, Ростовской области, муниципалитетов. Мы услышали принципиальные задачи, которые должны решать руководители органов власти от федерального до поселкового уровня, - прокомментировал Александр Ищенко.

РЕЖИМ 24/7

Председатель Заксобрания также отметил, что в свете послания президента потребуется переоценить подходы, прежде всего, к работе на муниципальном уровне, при реализации задач инфраструктурного развития, дорожного строительства.

- То, о чем говорил президент, о каркасе инфраструктуры, о федеральных трассах, о масштабных федеральных проектах должно незамедлительно повлечь за собой изменения качества и региональной инфраструктуры, и муниципальной. Жители в городах, районах должны ощущать на себе изменения в этих больших федеральном и региональном масштабах, и это должно однозначно переходить на уровень муниципалитетов, - уверен Александр Валентинович.

Несмотря на то, что Владимир Путин поставил непростые задачи, они позволят существенно изменить деятельность всей системы государственного управления и качество работы по инфраструктуре.

- Это как раз те вопросы, которые волнуют людей – качество дорог, качество управления, качество оказания услуг. Не случайно прозвучало поручение президента об организации предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, - пояснил Александр Валентинович.

Отметим, что в Ростовской области уже занимаются реализацией этой задачи.

- Изначально у нас система МФЦ была одной из самых сильных, самых разветвленных по сравнению с другими регионами страны. Сегодня идет речь об углублении этой работы, о расширении возможностей жителей Ростовской области в получении услуг уже в режиме онлайн и тогда, когда это удобно, - прокомментировал Александр Ищенко.

В целом же, донской регион готов работать в новых форматах, а также достигать поставленные задачи.

«ГОТОВЫ МИРОЛЮБИВО СОТРУДНИЧАТЬ СО ВСЕМИ ГОСУДАРСТВАМИ»

Также Александр Ищенко прокомментировал задачи внешней политики, сформулированные Владимиром Путиным.

- Это подтверждение миролюбивой политики нашей страны. Мы совершенно точно понимаем, что президент сформулировал универсальную задачу во внешней политике, во взаимоотношениях с нашими партнерами. Мы требуем уважения к своей стране, но мы готовы миролюбиво сотрудничать со всеми государствами в том случае, если интересы России, интересы нашего народа уважаются на международной арене.

Уверен, что такая принципиальная позиция нашего президента повлияет на позицию наших партнеров на международном уровне,- подчеркнул Александр Валентинович.