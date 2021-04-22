Что может быть на месте снесенных старых зданий Ростова

Фото: ПОПОВА Екатерина.

В эфире программы «Городская среда» на Радио «Комсомольская правда» ведущие программы Владимир Добрицкий и Елена Хатламаджиян обсуждали с экспертами пути сохранения исторического центра Ростова-на-Дону. Гости студии – член Союза Архитекторов России Андрей Дойницын и координатор движения «Мой фасад» Елена Чернышева.

Гости в студии. Фото: ДОБРИЦКИЙ Владимир.

«ТЕБЕ ЖЕ НЕ НРАВИТСЯ ВСЕ ЭТО СТАРЬЕ!»

Елена Чернышева признается – когда пришла в градозащитную деятельность, не очень многое знала об архитектуре Ростова, его исторических зданиях.

- Некоторое время назад, я писала научную работу на тему восприятия городской среды и обратила внимание на то, что бренд города начинается с изучения того, что в городе уже есть, а не того, что может быть когда-нибудь, - говорит Елена. - Как оказалось, по количеству исторической застройки, например, Ростов находится на четвертом месте в стране. Один мой знакомый в разговоре как-то отметил: «ну, тебе же нравится все это старье». И вот тут ярко выражен еще один момент. Момент восприятия того, что находится вокруг тебя. Если воспринимать эти задания, как «это все старье» - это один подход. Но мне ближе все-таки восприятие старого центра Ростова, как причудливого смешения архитектурных стилей, а значит очень большого интереса к этим зданиям.

Центральная улица Ростова. Фото: ПОПОВА Екатерина.

- Есть такое понятие – память места, - вторит Елене, архитектор Андрей Дойницын. – Следы этой памяти и есть те дома, которые были построены, может быть, не великими известными архитекторами, но с большой любовью. Ростов был когда-то признан одним из самых зеленых городов страны. Это второй, кажется, город, где было проведено электричество. А сколько в городе было торговых представительств?! Мы во многом были передовыми, в том числе и благодаря активному, неравнодушному купечеству. И, конечно же, все сохранившиеся сегодня старые здания Ростова, которые кажутся сегодня страшными, отжившими свое, достойны абсолютно нового взгляда.

Центр города. Фото: ПОПОВА Екатерина.

«ТЕПЕРЬ НУЖНО ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ГЕНПЛАН»

Почему же старый центр Ростова сегодня в таком плачевном состоянии? Теряем мы ростовский колорит или есть возможность его спасти? Андрей Дойницын считает, что проблема в том, что десятилетиями никто просто не задумывался о сохранении старого фонда. А за два-три года ничего радикально изменить просто невозможно.

- К сожалению, мы занимались совсем другими проблемами, - убежден архитектор. - Давайте вспомним 90-е годы, начало нулевых. О каких старинных зданиях могла идти речь, когда нужно было просто заниматься выживанием. Сегодняшний итог – заброшенные, полные бытового мусора внутренние дворы некоторых зданий, частично обрушенные арки, заколоченные или покосившиеся ворота. Настало время грамотно сформулировать эту проблему.

Мое мнение – сегодня нужно пересматривать генеральный план города. Нужно думать, нужны ли нам жилые дома на Станиславского, например, или там должно быть что-то иное и начинать задавать вопросы профессиональному сообществу о новых функциях, о новых подходах к освоению общественных пространств. Как одна из идей, сделать распечатанные в 3D баннеры фасадов зданий, которые мы уже потеряли, установить их, чтобы мы видели, что здесь было, а на месте снесенного здания создавать пространства, разбивать небольшие скверы. Кажется фантастикой, но нужно обсуждать и делать.

- Комитет по охране памятников разработал проект новой единой охранной зоны для ОКН, насколько я знаю, - вступает в разговор Елена Чернышева, - и речь идет о том, чтобы при строительстве нового здания на месте снесенного фасад соответствовал историческому стилю. Но это идея, как говорится, пришла сверху. Возможно ли этого достичь на практике, это, наверное, вопрос к архитекторам.

- Возможно все, - говорит Андрей Дойницын. – Примеров, когда исторические здания гармонично сочетаются с элементами современной архитектуры масса во всем мире. Это возможно только в одном случае, на мой взгляд. На конкурсной основе. И никак иначе.

Парк Горького. Фото: ПОПОВА Екатерина.

«НУЖНА ВОЛЯ»

Несколько звонков поступивших в эфир от слушателей можно было бы связать одной основной темой: если мы так любим и ценим старый Ростов, да еще и понимаем, как его сохранить, почему же в нашем городе всё так плохо именно с этими зданиями?

- Во-первых, это проблема известна всей стране, - говорит Елена Чернышева. - Другое дело, что в отдельных городах при заинтересованности со стороны властей, эти проблемы реально решаются. В Калининграде губернатору удалось развернуть активную деятельность вокруг фонда капремонта. Там ремонтируют оригинальные старые двери в подъездах домов, например. Очень часто администрация говорит: у нас нет инструмента, чтобы повлиять на ситуацию, у нас что-то где-то не прописано. Так давайте пропишем! В региональном законодательстве учтем какие-то вещи.

- В соседнем городе по имени Краснодар молодая главный архитектор собирает вокруг себя неравнодушных профессиональных людей, которые хотят и могут что-то сделать, - продолжает тему Андрей Дойницын. - Думаю, ее инициативы поддержаны властью. А значит, мы в данном случае видим проявление воли. Уверен, например, что у нас может быть больше пешеходных улиц, чем сегодня. Уверен, что обсуждая эти вопросы с властью, занимаясь, прежде всего, постановкой проблемы и обоснованием ее решения общественники и помогут сохранению старого центра. Нужно просто это делать активнее.

- Справедливости ради, надо сказать, что администрация города очень оперативно отреагировала на ситуацию с домом №39 по Станиславского – свидетеля боев за Ростов, когда общественники резко выступили против сноса этого здания, - заметила общественный деятель, учредитель общественного движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян. – Это показатель. Здание признали объектом культурного наследия и сноса не будет.

Администрация Ростова. Фото: ПОПОВА Екатерина.

- Мы сейчас разрабатываем концепт архитектурный по этому зданию, - призналась координатор движения «Мой фасад» Елена Чернышева.- Хотим показать администрации, что может быть на месте этого здания с учетом оставленного фасада. А именно музей Великой Отечественной войны.

Елена Хатламаджиян отметила, что фоновая историческая застройка во всем мире, это место притяжения туристов. Даже в больших европейских городах не так много по-настоящему исторических памятников архитектуры. По ее словам, психологи утверждают, что историческая застройка способствует психологической разгрузке. Доказано, что обилие высотных зданий давит на психику. А значит, место, где можно просто погулять и поразмышлять о чем-то своем, должно быть обязательно.