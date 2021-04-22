«Сотня камней и фундамент»: В Ростовской области монахи отреставрируют античные руины

От некогда красивого здания остались лишь полуразвалившиеся стены. Фото: Сергей Коломиц

В Сети появилась информация о том, что Ростовская епархия планирует получить в собственность здание, принадлежащее Старочеркасскому музею. Некоторые пользователи возмутились таким решением, посчитав его нецелесообразным. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, что же это за объект и какая судьба его ждет.

"КОРПУС И ТАК МОНАСТЫРСКИЙ"

Как оказалось, строение, вызвавшее споры в Интернете, расположено на территории Старочеркасского монастыря, но по бумагам принадлежит музею.

Сам объект на бумагах называется красиво: «памятник культуры», «историческое здание». Но на самом деле, это самые настоящие античные руины. От былого великолепия не осталось и следа. Раньше здесь располагались кельи Ефремовского женского монастыря.

- А сейчас это сотни камней, фундамент и разваливающиеся из песчаника стены, - пояснил «КП-Ростов-на-Дону» иеромонах Сергий. - Руинированный корпус требует серьезной реставрации. А для этого, в соответствии с некоторыми нормативными документами, нам необходимо, чтобы этот объект был в собственности. Хотя фактически этот корпус и так монастырский. Объект расположен на монастырском пространстве, где мы живем и трудимся. Мы только юридически все это узакониваем.

Также отец Сергей отметил, что монахи уже подготовили проект. После реставрации руины вновь обретут исторический облик, а в здании, как и раньше, будут располагаться кельи.

"НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ НА ДИВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ"

Происходящее прокомментировал и пресс-секретарь донской митрополии Игорь Петровский.

- Очень важно подчеркнуть, что некоторые сообщения в прессе о том, что, якобы, передается новое здание, далеки от действительности, - уверен Игорь Павлович. - Вокруг всего этого хайпа и крика стоит очень нелицеприятный факт, заключающийся в том, что передаются в собственность руины, которые никому никогда не были нужны. И на наших глазах происходит очень редкая в нашем регионе история: руины, мимо которых просто все проходят, восстанавливаются. У нас иногда люди берутся восстанавливать какие-то более или менее респектабельные и привлекательные домики в центре города с последующим их использованием в своем бизнесе. Это понятно. А тут - просто «античные» развалины, красиво названные на бумаге.

Но, по словам собеседника, монастырь их восстановит, и будет красивое здание.

- Это – лучший показатель и ответ всем тем, кто кроме болтовни в интернете ничего в жизни не сделал, - добавил он. - Православные граждане и братия монастырская на протяжении многих лет не обращают внимания на болтунов и диванных экспертов, а просто берут и делают дело: восстанавливают памятники культуры и истории.