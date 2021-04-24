Здесь был вандал: Кто расписывает улицы Ростова

Кто расписывает улицы Ростова. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

- Вот мне интересно, что означают эти каракули? - удивленно всматриваясь в стену подмечает ростовчанин Николай Иванович. - Раньше хоть по-русски писали, понятно было, а сейчас сплошной "импортный язык".

Такими картинками пестрят городские улицы. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Как оказалось, на стене ростовской многоэтажки на днях опять кто-то расписался маркером. Подобные "творческие порывы" появляются тут с раздражающей периодичностью: любой закуток или темный угол сразу становятся местами для самовыражения. Есть ли способ убрать автографы с улиц?

"И НА БЕЛЫЕ СТЕНЫ СЛЕТАЮТСЯ, КАК МУХИ"

В Ростове, как и в других городах, стены улиц разрисовывают различными надписями, и это вечная проблема городских служб. Коммунальщики подчас не успевают приводить стены в порядок вслед за "художниками". Только ленивый не замечает хулиганские "теги" на центральных улицах, заборах и даже на дорожных знаках. Коммунальные службы подобно провидцам заранее пытаются обезопасить популярные места для автографов, но и это не спасает.

Центр Ростова такие виды не красят. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

- У меня тут магазин, на белые фасадные стены, как мухи, слетается вся окрестная шпана, - делится своим пытом ростовский бизнесмен Алексей. - Ладно, если бы это было заброшенное здание на отшибе - все понимаю. Но, когда центральная улица, возле дороги, где есть освещение и камеры? Ничего не боятся абсолютно! Поэтому, я сам беру ведро краски, кисточку и замазываю все по-новой. Некоторые мои коллеги по несчастью жалются в администрацию, чтобы город все закрасил: ждут, заявления пишут, обосновывая это тем, что улицу должен муниципалитет содержать. Но я думаю, проще местным жителям самим все сделать, а то красуются надписи годами потом.

ИСТОРИЯ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Пушкинская улица, музей изобразительных искусств, блестящие античные колонны возле сквера, пронумерованы черными буквами. Видимо так видят архитектуру 18-го века современные "уличные гении". Исторические здания не успевают реставрировать. Пока архитекторы пытаются воссоздать исторический облик, вандалы с особым упорством рисуют свои арты на старинной кладке. И это при том, что сейчас масса способов рисовать легально!

Парамоновские склады тоже не остались без автографов. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

- Я люблю граффити, но когда вижу разрисованные стены исторических памятников, это меня ввергает в шок, - делится впечатлениями ростовчанка Лариса. - Я учусь в Академии архитектуры и искусств, знаю, как тяжело работать с хрупкими постройками. Видимо молодежь - те, кто не умеет рисовать, хочет тоже выделиться, поэтому просто оставляют свои автографы. При том, что сейчас существует масса способов рисовать легально в специальных местах. Постоянно проводятся фестивали, где можно прославиться, курсы, где можно научиться, зачем заявлять о себе таким способом?

Ростовчане вздыхают: убрать "горе художников" с улиц не представляется возможным. Поэтому пока - лучший способ защитить фасад исторического здания - это накрыть его сверху специальной тканью. Хулиганы испортят полотно, но стены оставят в покое.

НЕ СВОЕ - НЕ ЖАЛКО?

Можно долго взывать к культуре самовыражения, но реальность такова, что одни рисуют там где уже есть росписи, другие любят быть первопроходцами и первыми оставлять свои автографы и завуалированные фразы. При этом есть прекрасные арты, которые добавляют красок в серые кварталы, но есть откровенный вандализм тех, кто не имеет отношения к творчеству.

Дорожные знаки тоже подвергаются атаке. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Однажды корреспондент "Комсомолки" увидел двух подростков, которые разрисовывали сиденья в трамвае. Он был хлипкий и скрипучий, на вид ему лет 40 - почти раритет. Камер внутри нет, а значит, каждый может его разрисовывать до бесконечности. На вопрос: "Зачем они это делают?", последовал такой ответ (переводим смысл литературно, прим. автр.): "Трамвай старый его не жалко. Имущество - казенное, наверняка, есть сотрудники, которые все отмоют"...

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

"Всегда будут те, кого не устраивает..."

Лариса ПОДГОРОДНИЧЕНКО, художник -граффитист:

- Я считаю, нужно больше работать с молодежью, чтобы они могли самовыражаться на благо обществу. В городе активно проходят фестивали и мероприятия, где могут поучаствовать подростки и проявить свои таланты. Полностью убрать надписи из города не получится - это такая нелегальная форма протеста. Всегда будут те, кого не устраивает нынешний облик наших улиц, и они будут подстраивать их под себя таким способом. Если у человека есть желание расти и самовыражаться как художника, он будет делать это официально, в специальных согласованных местах.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Протест, адреналин, слава..."

Валерия КУМПФ, психолог.

- Когда я была в Северной и Южной Америке, нам рассказывали, что раньше были нищие кварталы, где люди, чтобы скрыть свою бедность, разрисовывали свои стены и дома. Так они хотели выделиться среди других угрюмых построек. Потом, когда их начало злить материальное положение богатых людей, из обеспеченных районов, они начали тайно портить их дома краской. На мой взгляд, иногда подростками движет именно протест. В их жизни что-то не получается и они выражают свою злость таким образом. Конечно, многим нравиться сам процесс нарушения закона, который связан с получением адреналина и славы среди сверстников. Другой момент, что некоторые подростки считают это искусством. Они действительно думают, что это красиво и эстетично. Поэтому самовыражаются открыто. Иногда "неокрепшие умы" просто не понимают, что этого делать нельзя. Они видят много надписей на стене и считают, что раз это не закрасили - значит, рисовать там можно.

Так хотя бы стены не тронуты. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

НАША СПРАВКА

Граффити в привычном понимании начало свое возрождение в 1960-х годах. Райэтеры расписывали стены нью-йоркских домов, чтобы прославиться. Так они самовыражались и рассказывали о своих музыкальных пристрастиях, политических протестах и социальных проблемах. Затем многие артисты начали выступать около таких стен, чтобы привлечь внимание как можно больше общественности. В 80-х поп- и рэп-артисты начали снимать свои клипы в таких разрисованных кварталах и культура граффити получила мировую славу.

АЛЛО!

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