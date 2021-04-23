Коронавирус в Ростове-на-Дону на 23 апреля 2021: жертвами ковида стали 25 дончан

В Ростове-на-Дону коронавирусом заразились 88 человек. Всего ковид подтвердился у 237 жителей. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 86101.

За сутки выздоровели 203 зараженных. За весь период пандемии вылечились 77116 человек

Новые случаи заражения выявили в 43 городах и районах Ростовской области. Среди заболевших 29,1% - в возрасте от 18 до 45 лет; 33,8% - от 46 до 65 лет; 16,5% - от 66 до 79 лет; 10,5% - старше 80 лет; 10,1% - дети.

Лечение в ковидных госпиталях проходят 1975 зараженных. К инвазивным аппаратам подключены 13 человек — их состояние оценивается как тяжелое. На неинвазивных ИВЛ находятся 172 человека.

Подтвердилась смерть 25 человек, зараженных коронавирусом. Среди них 12 женщин в возрасте от 56 до 92 лет и 13 мужчин от 62 до 86 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

За все время жертвами вируса стали 3972 человека.