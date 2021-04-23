Почему увольняются молодые учителя: откровения педагогов о травле в школе и работе за 15 тысяч

Молодые специалисты высказались о работе в школе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Средний возраст учителей в российских школах — 45 — 47 лет, а большинство из них — женщины. При этом ежегодно более трех сотен педвузов выпускают тысячи специалистов. Ходят разговоры, что молодых учителей «выживают» коллеги, не уважают родители и дети, нагружают за маленькую зарплату. Бывшие педагоги прокомментировали слухи и рассказали «КП» свои истории.

СЛУХ № 1 - «МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ ТРАВЯТ»

Надежда Д. впервые попала в школу на четвертом курсе — проходила практику. Процессом руководили преподаватели вуза и учителя лицея. Они провели общее собрание, после чего помощь закончилась.

— Я, как и многие студенты, боялась детей. Успокаивала себя, что школьный куратор — их классный руководитель. Думала, что она может с ними поговорить или мне что-то посоветовать. По факту было так — я вела уроки, а учитель в это время где-то пропадал, — вспоминает Надя.

Отношение других учителей было снисходительно-равнодушным. Например, посреди урока Надю и учеников могли выставить из класса. Один из сотрудников решил показать слайды в аудитории и просто сказал: «Выходите».

Немногие выпускники вузов работают по специальности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ольга Б. пошла в школу после института и проработала три года. Попадались ей и увлеченные, чуткие учителя, и неграмотные. Однако у руководства в почете были иные качества.

— Директриса очень любила, когда ей льстят. Собирала вокруг себя команду «своих учителей» — тех, кто осыпал комплиментами, пытался угодить. Из-за этого в школе работали люди, которые нормально не знали предмет, зато умели похвалить платье.

К «своим» требований не было — ни к урокам, ни к внешнему виду. Зато «несвоего» сотрудника руководитель мог раскритиковать и даже унизить.

— Однажды я пришла в обычном платье, не слишком коротком или открытом, но приталенном, директор посоветовала мне пойти и постоять в нем на Красноармейской, — вспоминает Оля.

СЛУХ № 2 - «ДЕТИ НЕ СЛУШАЮТСЯ И ДЕРЗЯТ»

С детьми отношения у всех собеседников складывались по-разному. У Ольги, например, конфликтов с подопечными не было. Подростки могли показывать характер, а младшеклассники капризничать, но никто не устраивал бойкот, не «ходил на ушах» и не подкладывал кнопки на стул. Ученики, говорит Ольга, ее только заряжали.

— Особенно приятно, когда ребенок твой предмет не любил. А ты его поддержал, сказал, что он сможет, а ему только это и нужно было. И все меняется — вместо троек начинаются пятерки и четверки. Вы чувствуете, что вместе победили, — говорит Оля.

Ольга говорит, что получала от детей только положительные эмоции. Фото: Олег ЗОЛОТО

А бывают и совсем другие истории. Так, Екатерина М. из Батайска продержалась в школе всего год, и не в последнюю очередь из-за детей.

— Я вела у шестого, седьмого и девятого классов. Так вот, были дети, которые вообще тебя не слушали. Они так и говорили: «Мы уже взрослые, все без вас знаем». Кто-то даже пытался проявить свою «взрослость» на практике. Однажды ко мне на урок не пришел шестиклассник. Потом выяснилось, что напился, — вспоминает Катя.

Надя признается, что после неудачной практики забыла про школу и устроилась в частное заведение. Но прочувствовать все прелести педагогики удалось во время открывшегося здесь лагеря. Она находилась с детьми с девяти утра до шести вечера — учила, гуляла, играла.

— Больше всего меня удивляло воспитание. В лагерь, например, ходил восьмилетний ребенок, который не умел завязывать шнурки — ну вот не научили. Пришлось учить. В одном из потоков попался мальчик, который сидел на уроке и ел собачий корм. Еще был мальчик десяти лет, который сразу начинал кататься по полу и даже биться головой, если что-то запрещаешь. Признаюсь, иногда я от этого всего была в настоящем ступоре, — говорит Надя.

СЛУХ № 3 - «РОДИТЕЛИ НЕ УВАЖАЮТ»

Как рассказывает Надя, обо всех странностях и выходках чад она рассказывала их родителям. Так, неумение завязывать шнурки оказалось «ерундой», а вот поедавшего собачий корм настигло наказание. Совсем необычной оказалась реакция мамы, чей ребенок истерично требовал своего.

— Я уговаривала ребенка, успокаивала – ничего не помогало. А ведь он так расстроился только потому, что проиграл в какой-то игре. Я позвонила маме, спросила, чем его можно успокоить. В ответ меня обвинили в том, что это я довела мальчика.

Надю обвинили в том, что она довела ребенка до истерики. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ольга и Екатерина говорят, что обычно сложностей с родителями не было. Но иногда встречались те, кто считал ребенка гением. Они протестовали против любых оценок ниже пятерки.

— У меня была такая мамочка. Ее сын не тянул на пять, максимум — четыре. Ну сложно ребенку, нужно больше времени. Но его маме объяснить было сложно. Она не скандалила, но могла часами задавать вопросы, почему не «пять».

СЛУХ № 3 - «ЗАРПЛАТЫ НИЗКИЕ»

Все педагоги сходятся в одном — заработать можно, но не в школе. Без репетиторства и подработок учитель не выживет даже с самой «солидной» ставкой.

— Не помню точно, сколько часов было в неделю. Но я вела как минимум четыре урока, обычно пять или шесть. А тебе еще нужно заполнить бумажки и подготовиться к новому дню. Зарплата у меня была 15 тысяч. За час платили чуть около ста рублей, — говорит Ольга.

Заработать в школе непросто. Фото: Александр ГЛУЗ

У Надежды в частном заведении получала больше, правда не намного — 20 тысяч. Чтобы прокормить только себя и оплатить счета в графике начинают появляться репетиторства. В итоге работа превращается в практически круглосуточную. Но и подрабатывать получается не у всех.

— У нас в школе была такая система. Некоторые дети оставались в школе делать уроки с воспитателями. Я была таким воспитателем. Прибавка к зарплате символическая, а из школы уходишь поздно вечером. Какие уже репетиторства?

ВМЕСТО P.S.

Надежда и Екатерина ушли из школы в другую профессию. Говорят, что стрессы и риски не оправдываются ни зарплатой, ни радостью от работы.

Ольга продолжает учить детей, правда теперь на дому — готовит к ЕГЭ и поступлению. Из школы ее буквально «выжили». На третьем году обучения она взяла слабый пятый класс, заинтересовала детей и подтянула по предмету. А уже в марте учеников отдали другому педагогу, который желал работать только с подготовленными детьми.

— Я вложила в них душу и силы, многому научила и собиралась следить за результатами. А мой труд попадает к другому учителю, потому что он просто захотел. Это было последней каплей, в тот же день я уволилась. После меня много раз просили вернуться, но я не собираюсь ни туда, ни в другую школу.