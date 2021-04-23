«Мы готовы прийти на помощь всем»: Правозащитник Александр Хуруджи встретился с «Новыми людьми»

Правозащитник Александр Хуруджи встретился с «Новыми людьми».

Накануне, 22 апреля, Александр Хуруджи - кандидат в Госдуму от партии «Новые люди» - провел встречу с активистами партии в Ростове-на-Дону. На ней он рассказал, о своем личном опыте, правозащитной деятельности и планах на будущее.

Мероприятие по просьбе сторонников организовал руководитель регионального отделения партии Александр Чухлебов. По его словам, сторонники попросили Александра Хуруджи рассказать о его правозащитной деятельности и личном опыте борьбы за людей, которые столкнулись с несовершенством действующего законодательства.

Ведь, как известно, больше трех лет назад на самого Александра Хуруджи было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело дошло до суда. Но был вынесен оправдательный приговор: один из первых по этой статье в Ростовской области.

Александр Хуруджи рассказал, о своем личном опыте, правозащитной деятельности и планах на будущее.

Во время своего выступления Александр Александрович рассказал и о причинах, по которым решил идти на выборы в Госдуму. По его словам, правозащитную работу в регионе пора выводить на новый уровень, поскольку многие проблемы невозможно решить без внесения изменений в законы.

- Последние годы, занимаясь правозащитной деятельностью, я всегда старался подойти к этому системно, - признался он. - Не раз поднимал вопрос, связанный с проведением достаточно обширной реформы судебной системы. Подготовил проект амнистии, которая должна была затронуть напрямую 145 тысяч человек.

К слову, с 2016 года он принимал участие в рассмотрение более чем 1500 дел.

По словам Александра Хуруджи, одна из причин по которым он выбрал эту партию — ее ориентированность на людей. Защита интересов всех россиян — это то, что меня объединяет с Новыми людьми.

Также кандидат рассказал, как помогал участникам акций протеста, которые остались без адвокатской поддержки. Он отметил, что не призывает участвовать в несогласованных акциях. Но право на юридическую помощь должно быть у каждого.

- Не важно, какие политические взгляды у людей, мы готовы прийти на помощь всем. Ведь люди важнее, - уверен Хуруджи.