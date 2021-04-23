Библионочь в Ростове-на-Дону 2021: программа мероприятий на 24 апреля

Мероприятие пройдет вечером 24 апреля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Библионочь в Ростове-на-Дону 2021 — публикуем программу мероприятий на 24 апреля. Рассказываем, какие выставки, кинопоказы и лекции можно посетить в Донской публичной библиотеке с 18.30 до 23.00.

18.30 — 19.30

Площадка: Кинозал, второй этаж

Что: спектакль «В гостях у Коломбины» (театр кукол «Вега»)

18.30 – 20.00

Площадка: зал новых поступлений, первый этаж

Космоквест «Межпланетный круизер»

18.30 – 21.00

Площадка: центр электронных ресурсов, первый этаж

Игра «Книжный парад планет»

18.30 – 21.30

Площадка: лекционный зал, второй этаж

«Звездная пыль» – интерактивная площадка научно-популярного проекта для детей «Умный Ростов»

18.30 – 22.30

Площадка: центр консервации библиотечного фонда, нулевой этаж

Интерактивная экскурсия «Три звезды письменности: папирус, пергамент and paper»

18.30 – 22.30

Площадка: центр электронных ресурсов, первый этаж

Экскурсии в отдел хранения библиотечного фонда

18.30 – 23.00

Площадка: Центр международных информационных ресурсов, первый этаж

Игра «Space quest» — путешествие к краю галактики (по мотивам проекта NASA Voyager-1,-2)

18.30 – 23.00

Площадка: отдел искусств, первый этаж

Экскурсии по выставке проектов по архитектуре и дизайну в рамках фестиваля «Арт-Нобель»

18.30 – 23.00

Площадка: центр по работе с книжными памятниками Ростовской области, второй этаж

Экскурсия по редким книгам «Евклидово пространство»

18.30 – 23.00

Площадка: центральная площадка второго этажа

интерактивная познавательная программа для детей и взрослых от ИЦАЭ «Атомная перемена»

18.30 – 23.00

Площадка: отдел краеведения, второй этаж

Виртуальная выставка «Донские страницы космонавтики»

19.00 – 20.30

Площадка: выставочный зал, первый этаж (+прямая трансляция)

«Гагарин в космос летал, Бога не видал» – лекция Игоря Петровского, пресс-секретаря Главы Донской митрополии

19.00 – 21.00

Площадка: отдел информационного и справочного библиотечного обслуживания, второй этаж

Интерактивная площадка «Космическое патентное бюро»

19.00 – 21.30

Площадка: универсальный читальный зал, третий этаж

Интерактивная викторина «Звезды в космосе»

19.00 – 22.00

Площадка: свободное пространство (юг), третий этаж

Экспресс-театр «Космическая версия»

19.30 – 20.00

Площадка: зимний сад, первый этаж

«Млечный путь» – живая композиция от театра ДОМ @domtanztheater и музыкального проекта «Magnvm Chaos» @magnvm.chaos

20.00 – 21.00

Площадка: кинозал, второй этаж (+прямая трансляция)

Концерт «Библиоджаз/Библионочь»

20.00 – 21.00

Площадка: конференц-зал, второй этаж, (+прямая трансляция)

«Понять марсианина: как читать современную научную фантастику» – авторская программа о чтении «КонтексТ»

21.30 – 22.30

Площадка: кинозал, второй этаж (+прямая трансляция)

«История космоса: от Белки и Стрелки до шагов по Луне» – лекция основателя и учредителя проекта «Умные города» Михаила Каптюга

21. 30 – 23.00

Площадка: зимний сад, первый этаж

Диджей-сет от Стаса Pechich и Лилии Klemata