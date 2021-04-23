Библионочь в Ростове-на-Дону 2021: программа мероприятий на 24 апреля

Мероприятие пройдет вечером 24 апреля.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Библионочь в Ростове-на-Дону 2021 — публикуем программу мероприятий на 24 апреля. Рассказываем, какие выставки, кинопоказы и лекции можно посетить в Донской публичной библиотеке с 18.30 до 23.00.
18.30 — 19.30
Площадка: Кинозал, второй этаж
Что: спектакль «В гостях у Коломбины» (театр кукол «Вега»)
18.30 – 20.00
Площадка: зал новых поступлений, первый этаж
Космоквест «Межпланетный круизер»
18.30 – 21.00
Площадка: центр электронных ресурсов, первый этаж
Игра «Книжный парад планет»
18.30 – 21.30
Площадка: лекционный зал, второй этаж
«Звездная пыль» – интерактивная площадка научно-популярного проекта для детей «Умный Ростов»
18.30 – 22.30
Площадка: центр консервации библиотечного фонда, нулевой этаж
Интерактивная экскурсия «Три звезды письменности: папирус, пергамент and paper»
18.30 – 22.30
Площадка: центр электронных ресурсов, первый этаж
Экскурсии в отдел хранения библиотечного фонда
18.30 – 23.00
Площадка: Центр международных информационных ресурсов, первый этаж
Игра «Space quest» — путешествие к краю галактики (по мотивам проекта NASA Voyager-1,-2)
18.30 – 23.00
Площадка: отдел искусств, первый этаж
Экскурсии по выставке проектов по архитектуре и дизайну в рамках фестиваля «Арт-Нобель»
18.30 – 23.00
Площадка: центр по работе с книжными памятниками Ростовской области, второй этаж
Экскурсия по редким книгам «Евклидово пространство»
18.30 – 23.00
Площадка: центральная площадка второго этажа
интерактивная познавательная программа для детей и взрослых от ИЦАЭ «Атомная перемена»
18.30 – 23.00
Площадка: отдел краеведения, второй этаж
Виртуальная выставка «Донские страницы космонавтики»
19.00 – 20.30
Площадка: выставочный зал, первый этаж (+прямая трансляция)
«Гагарин в космос летал, Бога не видал» – лекция Игоря Петровского, пресс-секретаря Главы Донской митрополии
19.00 – 21.00
Площадка: отдел информационного и справочного библиотечного обслуживания, второй этаж
Интерактивная площадка «Космическое патентное бюро»
19.00 – 21.30
Площадка: универсальный читальный зал, третий этаж
Интерактивная викторина «Звезды в космосе»
19.00 – 22.00
Площадка: свободное пространство (юг), третий этаж
Экспресс-театр «Космическая версия»
19.30 – 20.00
Площадка: зимний сад, первый этаж
«Млечный путь» – живая композиция от театра ДОМ @domtanztheater и музыкального проекта «Magnvm Chaos» @magnvm.chaos
20.00 – 21.00
Площадка: кинозал, второй этаж (+прямая трансляция)
Концерт «Библиоджаз/Библионочь»
20.00 – 21.00
Площадка: конференц-зал, второй этаж, (+прямая трансляция)
«Понять марсианина: как читать современную научную фантастику» – авторская программа о чтении «КонтексТ»
21.30 – 22.30
Площадка: кинозал, второй этаж (+прямая трансляция)
«История космоса: от Белки и Стрелки до шагов по Луне» – лекция основателя и учредителя проекта «Умные города» Михаила Каптюга
21. 30 – 23.00
Площадка: зимний сад, первый этаж
Диджей-сет от Стаса Pechich и Лилии Klemata