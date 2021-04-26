Икона вместо денег: Ростовчанка впечатлилась своеобразным подарком на конкурсе «Учитель года»

Педагог из Ростова прославилась ярким видео, сделанным во время награждения. Фото: Ольга Крыльцова

В Ростове-на-Дону в молодежной соцсети ТикТок появился ролик, автором которого стала учительница английского языка одной из школ города. Педагог участвовала в профессиональном конкурсе. И победила. Вот только «презент», похоже, не оправдал ожидания преподавателя. А, может, настолько впечатлил, что она сразу же поделилась подарком со своими подписчиками.

На кадрах - торжественная церемония и надпись от автора: «Победителям в конкурсе «Учитель года» деньги сто процентов дадут. Сто процентов».

Кадры с церемонии награждения учитель выложила в соцсетях. Фото: скриншот с видео преподавателя школы № 101

Далее героиня поднимается на сцену и получает подарок. И после этого следующая фраза: «Что подарили на самом деле». Девушка достает из пакета икону с ликом Спасителя. Финал.

Учителю, победившему в номинации, касающейся православного воспитания, благочинный вручил икону. Фото: скриншот с видео, снятого преподавателем школы № 101

После того, как видео стало разлетаться по соцсетям со скоростью звука, ролик был мгновенно удален. А учительница закрыла свою страничку для случайных посетителей. Сама девушка до сих пор держит глухую оборону, впрочем, такую же позицию заняло и руководство школы, в которой она преподает.

В Управлении образования города Ростова-на-Дону корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» пояснили, что деньги никому не обещали. А икона стала подарком от местного благочинного, который таким образом хотел отблагодарить за работу победителей в номинации «Учитель основ православной культуры».

Действительно, если внимательно пересмотреть ролик, то на кадрах со святыней – не сама хозяйка странички в ТикТок, а ее коллега. Что досталось в подарок самой англичанке, она почем-то умолчала.

ОФИЦИАЛЬНО

"Денежное вознаграждение - не предусмотрено"

- Период с 12 февраля по 23 апреля в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону проходил районный этап муниципального этапа конкурса «Учитель года Ростова-на-Дону», - рассказали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону также прокомментировали ситуацию с конкурсом и подарком. - Он проходил по шести номинациям: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Педагог-психолог» и «Учитель здоровья», «Лучший учитель курса «Основы православной культуры». Победители и призеры районного этапа были награждены дипломами и памятными призами. Денежное вознаграждение на районном этапе конкурса не предусмотрено. Победителю районного этапа конкурса в номинации «Лучший учитель курса «Основы православной культуры» дополнительно от имени Благочинного православного прихода Ворошиловского района была вручена православная икона.