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Общество26 апреля 2021 14:55

Перевозки пассажиров в городских электричках Ростова-на-Дону увеличились в январе-марте на 54%

Все большее число пассажиров отдают предпочтение городским электричкам
Материал: АО СКППК
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Фото: АО СКППК

Фото: АО СКППК

За период с января по март 2021 года городскими электричками в Ростове-на-Дону было перевезено 61,3 тыс. пассажиров. Это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54 %. В 2020 году было перевезено всего 39,9 тыс. пассажиров.

Также вырос среднесуточный пассажиропоток. Рост по сравнению с прошлым годом составил 56%. В среднем ежедневно внутригородскими поездами перевозилось свыше 1 тыс. пассажиров.

Таких показателей удалось достичь путем увеличения рейсов городских электричек. Напомним, что в январе 2021 года было введено 3 добавочных рейса - два утренних рейса и один вечерний. Теперь их 6. А самый ранний рейс, отправляющийся в 05:50, теперь продлен до станции Хапры.

Подробную информацию о действующем расписании можно уточнить на сайте АО «СКППК».

Едем без пробокГородская электричка